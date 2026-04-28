Trump este „nemulțumit” de ultima propunere iraniană, potrivit presei. Este puțin probabil să o accepte

Președintele SUA, Donald Trump, este nemulțumit de planul iranian, care propune amânarea discuțiilor privind programul nuclear al Teheranului până la încheierea războiului, relatează Reuters și mass-media americane.

Un oficial informat cu privire la întâlnirea lui Trump cu consilierii săi a declarat pentru Reuters că Trump era nemulțumit de propunerea Iranului, întrucât SUA doresc ca problema nucleară să fie abordată încă de la început.

New York Times, citând mai multe persoane informate cu privire la discuțiile de la Casa Albă, a afirmat că Trump le-a spus consilierilor săi că nu este mulțumit de propunerea iraniană.

Postul de televiziune CNN, citând două persoane familiarizate cu problema, a afirmat că este puțin probabil ca Trump să accepte propunerea. Acesta a afirmat că ridicarea de către SUA a blocadei asupra porturilor iraniene fără a rezolva problemele legate de programul nuclear al Teheranului „ar putea elimina un element-cheie al pârghiei americane în cadrul negocierilor”.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a discutat luni cu consilierii săi de securitate naţională despre o nouă propunere pentru soluţionarea conflictului cu Teheranul, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează CNN.

Conform propunerii, Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie deschisă, iar programul nuclear al Iranului ar urma să fie discutat la o dată ulterioară. Răspunzând la întrebări în conferinţa de presă zilnică, Leavitt nu şi-a exprimat opinia cu privire la propunere, dar a afirmat că cerinţele fundamentale ale lui Trump rămân neschimbate.

Trump doreşte ca Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă esenţială pentru tranzitul petrolului, să fie deschisă, iar Iranul să predea uraniul său îmbogăţit.

„Aş spune doar că a avut loc o discuţie în această dimineaţă pe care nu vreau să o anticipez, dar fiţi siguri că veţi auzi direct de la preşedinte despre acest subiect”, le-a spus Leavitt jurnaliştilor.

Întâlnirea a avut loc după ce preşedintele a anulat brusc planurile ca principalii săi emisari, Steve Witkoff şi Jared Kushner, să se deplaseze în Pakistan pentru o nouă rundă de negocieri în weekend.

Trump a declarat că a decis să anuleze călătoria deoarece Iranul nu a prezentat o propunere de negociere satisfăcătoare şi a susţinut că, după anulare, aceştia s-au întors cu un document actualizat.

Campania de bombardamente a SUA a fost suspendată după ce preşedintele a prelungit armistiţiul săptămâna trecută. Trump a părut ezitant în public în ceea ce priveşte reluarea conflictului. Cu toate acestea, el a părut în continuare sceptic în privinţa trimiterii echipei sale într-un zbor lung către Islamabad fără o imagine mai clară asupra concesiilor pe care Iranul le-ar putea accepta sau asupra persoanei care deţine exact puterea la Teheran.

Pe fondul blocajului negocierilor de pace cu Iranul, Trump se confruntă cu un termen limită intern care ar putea influența cursul războiului împotriva Iranului, comentează Al Jazeera.

Conform Rezoluției privind puterile de război din 1973, președintele SUA are termen până la 1 mai să obțină aprobarea Congresului pentru continuarea operațiunilor militare; în caz contrar, legea îl obligă să le înceteze.

Pentru a acorda această autorizație, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul trebuie să adopte o rezoluție comună cu majoritate simplă în fiecare cameră. Până în prezent, acest lucru nu s-a întâmplat.

Maryam Jamshidi, profesor asociat de drept la Facultatea de Drept din Colorado, a declarat că, pentru a prelungi perioada de 60 de zile cu încă 30 de zile, președintele trebuie să certifice, în scris, în fața Congresului, că utilizarea continuă a forței armate este rezultatul unei „necesități militare inevitabile”.

„După expirarea acestei perioade de 90 de zile, președintele este obligat să pună capăt desfășurării forțelor armate americane dacă Congresul nu a declarat război sau nu a autorizat în alt mod continuarea acțiunii militare.” Cu toate acestea, ea a adăugat: „Nu există o cale juridică clară prin care Congresul să poată obliga președintele să respecte această cerință de încetare a acțiunii militare și, într-adevăr, președinții din trecut au refuzat să o facă, susținând că această parte a Rezoluției privind puterile de război este neconstituțională.”

Ministrul iranian de Externe a declarat că s-a bucurat să colaboreze cu Rusia la „cel mai înalt nivel, într-un moment în care regiunea se află într-o perioadă de schimbări majore”, scrie Al Jazeera. Președintele rus Vladimir Putin l-a primit luni, 27 aprilie, la Sankt Petersburg pe ministrul Afacerilor Externe din Iran Abbas Araghchi.

Liderul de la Kremlin a promis că Rusia „va face totul” pentru a reinstaura pacea în Orientul Mijlociu, potrivit Ria Novosti. „Rusia va face tot ceea ce este în interesul Iranului și al altor țări din regiune pentru ca pacea în Orientul Mijlociu să se instaureze cât mai repede posibil, a subliniat șeful statului”, a spus șeful statului, citat de presa de stat rusă.

Araghchi întreprinde un turneu diplomatic pentru a atrage susținători în războiul Iranului împotriva Statelor Unite și a Israelului. Acesta a declarat că „poporul iranian a reușit, prin curajul său, să reziste agresiunii Statelor Unite și va reuși să reziste”.

Moscova rămâne principalul sprijin pentru Teheran, în condițiile în care părțile în conflict afișează poziții inflexibile, observă AFP.

„Evenimentele recente au demonstrat profunzimea și soliditatea parteneriatului nostru strategic”, a scris Araghchi pe X. „Pe măsură ce relația noastră continuă să se consolideze, suntem recunoscători pentru solidaritate și salutăm sprijinul acordat de Rusia diplomației.”

