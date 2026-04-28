Live TV

Soldații ruși își doboară propriile drone și le prezentă comdandaților ca ucraiene pentru a fi premiați

Data publicării:
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Foto: Profimedia Images

Pe fondul haosului din conducere și al coordonării deficitare, soldații ruși doboară din ce în ce mai des propriile drone, apoi încearcă să le prezinte drept drone ucrainene pentru a obține recompense. Acest lucru este semnalat în mod regulat chiar de propagandiștii Z, a remarcat canalul „Možem objasniť”.

Problema, potrivit canalului „Cronica operatorului UAV”, este legată de faptul că unitățile învecinate nu avertizează grupurile mobile de foc (MOG) cu privire la zborurile propriilor UAV-uri, iar echipajele MOG nu știu întotdeauna să distingă dronele proprii de cele ucrainene și, ca urmare, deschid focul asupra oricăror aparate zburătoare.

În grupurile de WhatsApp, această situație este numită „bombă cu efect întârziat” și se teme că în curând aproape toate dronele rusești vor începe să fie ținta atacurilor. „Vor doborî tot ce vor vedea”, prognozează canalul de propagandă „Rezerva de luptă”. Conform propriilor date, unii MOG duc deja drone proprii doborâte și primesc premii pentru acestea, deși, la o verificare mai atentă, aceste aparate se dovedesc a fi rusești.

Ca dovadă, canalul publică o fotografie a unui militar al Federației Ruse pe fundalul unei drone rusești „Molniya” doborâte. Pentru a convinge comanda, comandanții deosebit de inventivi lipesc pe trofee simboluri ucrainene și chiar svastici — acest lucru, după cum remarcă „Možem objasniť”, se înscrie în imaginea propagandistică a războiului cu „ukrofasciștii”.

Între timp, o amenințare reală pentru propriile MOG-uri rusești o reprezintă dronele ucrainene Hornet (cunoscute și sub numele de „Marțianul-2”). Aceste aparate au o viteză mare, un sistem de captare a țintei bazat pe inteligență artificială, sunt capabile să funcționeze zi și noapte la o distanță de până la 60 de kilometri și nu pot fi neutralizate de mijloacele existente de război electronic.

Canalul Z „Osvedomitel” recunoaște că Rusia este în urmă în ceea ce privește contracararea dronelor, menționând că dronele FPV antiaeriene sunt utilizate doar în scop experimental. De asemenea, acesta leagă problemele de coordonare de blocarea internetului mobil și de încetinirea aplicației Telegram, ceea ce, potrivit lui, a adus „un prejudiciu enorm” stabilirii legăturii și controlului.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Digi Sport
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Vila Regală din Mamaia, un simbol în ruină. Locul în care Regele Mihai și-a petrecut verile în copilărie a devenit azi groapă de gunoi
Educație printre mucegai și igrasie. Cum arată liceul de elită în care dascălii predau cu măști, iar elevii ajung periodic la medic
Vremea capricioasă schimbă agricultura din România. Cu ce au înlocuit fermierii din Oltenia culturile de roșii și pepeni din alți ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
Fanatik.ro
„Triatlonul Imposturii” la Agenția pentru Sport. Angajatul care muncește 24 de ore pe zi, premii olimpice...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Georgianul Anzor Mekvabishvili, lecție de omenie printre români! Ce s-a întâmplat după meciul cu FC Argeș...
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Care pensionari NU iau ajutorul la pensie în luna mai chiar dacă au pensia sub 3.000 lei? Surprize neplăcute
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale