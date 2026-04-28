Pe fondul haosului din conducere și al coordonării deficitare, soldații ruși doboară din ce în ce mai des propriile drone, apoi încearcă să le prezinte drept drone ucrainene pentru a obține recompense. Acest lucru este semnalat în mod regulat chiar de propagandiștii Z, a remarcat canalul „Možem objasniť”.

Problema, potrivit canalului „Cronica operatorului UAV”, este legată de faptul că unitățile învecinate nu avertizează grupurile mobile de foc (MOG) cu privire la zborurile propriilor UAV-uri, iar echipajele MOG nu știu întotdeauna să distingă dronele proprii de cele ucrainene și, ca urmare, deschid focul asupra oricăror aparate zburătoare.

În grupurile de WhatsApp, această situație este numită „bombă cu efect întârziat” și se teme că în curând aproape toate dronele rusești vor începe să fie ținta atacurilor. „Vor doborî tot ce vor vedea”, prognozează canalul de propagandă „Rezerva de luptă”. Conform propriilor date, unii MOG duc deja drone proprii doborâte și primesc premii pentru acestea, deși, la o verificare mai atentă, aceste aparate se dovedesc a fi rusești.

Ca dovadă, canalul publică o fotografie a unui militar al Federației Ruse pe fundalul unei drone rusești „Molniya” doborâte. Pentru a convinge comanda, comandanții deosebit de inventivi lipesc pe trofee simboluri ucrainene și chiar svastici — acest lucru, după cum remarcă „Možem objasniť”, se înscrie în imaginea propagandistică a războiului cu „ukrofasciștii”.

Între timp, o amenințare reală pentru propriile MOG-uri rusești o reprezintă dronele ucrainene Hornet (cunoscute și sub numele de „Marțianul-2”). Aceste aparate au o viteză mare, un sistem de captare a țintei bazat pe inteligență artificială, sunt capabile să funcționeze zi și noapte la o distanță de până la 60 de kilometri și nu pot fi neutralizate de mijloacele existente de război electronic.

Canalul Z „Osvedomitel” recunoaște că Rusia este în urmă în ceea ce privește contracararea dronelor, menționând că dronele FPV antiaeriene sunt utilizate doar în scop experimental. De asemenea, acesta leagă problemele de coordonare de blocarea internetului mobil și de încetinirea aplicației Telegram, ceea ce, potrivit lui, a adus „un prejudiciu enorm” stabilirii legăturii și controlului.

