Putin respinge zvonurile privind mobilizarea ca fiind „o absurditate totală”

Președintele rus Vladimir Putin a respins, marți, zvonurile privind un posibil nou val de mobilizare în Rusia, calificându-le drept „o absurditate totală”, și a declarat că a ordonat pregătirea unor atacuri la scară largă împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

Putin a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă care a urmat summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) din Kârgâzstan, unde a fost întrebat despre zvonurile conform cărora Moscova ar putea anunța o nouă mobilizare după viitoarele alegeri pentru Duma de Stat.

„Este o prostie absolută. Este un atac informațional împotriva Rusiei”, a spus Putin, întrerupând un jurnalist înainte ca acesta să-și termine întrebarea.

Declarațiile vin în urma avertismentelor președintelui Volodimir Zelenski, potrivit cărora Kremlinul ar putea recurge la o nouă campanie de mobilizare, Zelenski afirmând recent că Moscova intenționează să recruteze aproximativ 300.000 de persoane în 2026 și alte 300.000 în 2027.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Putin a declarat că a dat instrucțiuni armatei ruse să pregătească „lovituri masive” împotriva instalațiilor energetice ale Ucrainei, prezentându-le ca represalii pentru atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor de petrol rusești și a altor infrastructuri.

Putin a susținut că a fost informat pe 1 septembrie că un număr mare de drone ucrainene au încercat să penetreze apărarea aeriană din jurul Moscovei și Sankt Petersburgului și să lovească trei rafinării de petrol.

„Ținând cont de toate acestea... forțele armate ale Rugiei au primit instrucțiuni să pregătească și să lanseze lovituri masive asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei”, a spus Putin. „Ei ne lovesc pe noi, vor primi un răspuns.”

Rusia a vizat în repetate rânduri rețeaua electrică a Ucrainei și alte infrastructuri energetice civile de la lansarea invaziei sale pe scară largă în 2022, atacurile intensificându-se în lunile mai reci, în încercarea de a perturba alimentarea cu electricitate și încălzirea.

Ministerul Apărării din Rusia a amenințat, de asemenea, recent cu noi atacuri la scară largă împotriva sectorului energetic al Ucrainei, prezentându-le, de asemenea, ca represalii pentru atacurile ucrainene asupra combustibilului rusesc și a infrastructurii energetice.

Editor : M.C