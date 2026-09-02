Cea mai mare companie aeriană privată turcă și-a întors din zbor avioanele care se îndreptau către Rusia. Motivul din spatele deciziei

Pegasus, cea mai mare companie aeriană privată din Turcia, a întors în noaptea de 2 septembrie mai multe avioane care se îndreptau spre Moscova, potrivit publicațiilor „Ostorozhno, novosti” și „Post”.

Acest lucru s-a întâmplat în urma amenințării președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a închide spațiul aerian deasupra Rusiei. Mai exact, s-au întors la aeroporturile de plecare avioanele care operau zborurile RS1456 Bodrum–Moscova, RS1521 Izmir–Moscova și RS1576 Antalya–Moscova. Dimineața, compania aeriană a anulat câteva zeci de zboruri din Istanbul către Moscova și Sankt Petersburg, precum și din Antalya, Izmir și Dalaman către orașe rusești. Au fost anulate și zborurile de întoarcere din Rusia.

Un reprezentant al companiei Pegasus le-a declarat pasagerilor unuia dintre zborurile anulate că „partea turcă interzice decolările” și că în cadrul companiei nu se știe ce va urma. La ghișeele rusești ale companiei Pegasus s-a spus că „nu se știe” dacă avioanele companiei vor zbura spre Moscova și nu s-au putut oferi informații cu privire la zborurile iminente. Conform estimărilor site-ului „Atenție, știri”, în noaptea trecută, din cauza amenințării reprezentate de dronele fără pilot, în aeroporturile din Moscova au fost anulate sau întârziate aproximativ 80 de zboruri. În special, la Sheremetyevo modificările din orar au afectat 40 de zboruri, la Domodedovo — 20, iar la Vnukovo — 17. Ministerul Apărării al Federației Ruse a informat că, doar în cursul nopții, au fost doborâte 130 de drone ucrainene deasupra a 11 regiuni din Rusia, inclusiv deasupra regiunii Moscovei și a Crimeii anexate.

Cu o zi înainte, Zelenski a declarat că spațiul aerian deasupra Rusiei „va fi, de fapt, închis”. „Vrem să avertizăm fiecare companie aeriană care utilizează spațiul aerian rus, fiecare asigurator și pe toți cei care continuă să folosească aeroporturile rusești cheie: spațiul aerian rus devine complet nesigur”, a spus Zelenski. El a precizat că Kievul nu va ataca avioanele civile, dar în spațiul aerian rus vor fi drone „la o scară care trebuie luată în considerare”. În primul rând, potrivit acestuia, acest lucru va afecta Moscova, Sankt Petersburg și alte destinații importante.

Vladimir Putin a calificat declarația lui Zelenski drept „o declarație de terorism de stat”. „Vom găsi o modalitate de a răspunde. Nimeni să nu se îndoiască de asta”, a spus Putin. Șeful Ministerului Transporturilor, Andrei Nikitin, la rândul său, a promis că nu va permite „nicio întrerupere semnificativă” în activitatea aviației civile. „Cu siguranță vom face față acestei situații în următorii ani”, a concluzionat Nikitin.

Editor : A.R.