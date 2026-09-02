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Moscova l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei după ce Berlinul a acuzat Moscova de război hibrid

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ministerul de externe rusia profimedia
Clădirea Ministerului de Externe din Rusia, Foto: Profimedia
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Din articol
Putin: Greşelile economice comise de autorităţile germane sunt „evidente”

Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat miercuri pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei după acuzaţiile Berlinului privind implicarea Rusiei într-un atac cu drone comis la începutul lunii august asupra aeroportului din oraşul Leipzig, transmite EFE.

„Ministerul de Externe al Rusiei l-a citat pe însărcinatul cu afaceri al Republicii Federale Germania la Moscova, Bernd Finke, în cadrul acţiunilor şi declaraţiilor antiruse făcute cu o zi înainte de guvernul german”, a informat Ministerul rus de Externe într-un comunicat pe Telegram.

Viceministrul rus de externe Aleksandr Gruşko a exclus deocamdată o rupere a relaţiilor diplomatice cu Germania, pe care a acuzat-o că a ales „calea escaladării”, notează EFE, citată de Agerpres.

„Vom oferi o şansă diplomaţiei, dar diplomaţia este un drum cu două sensuri”, a comentat Gruşko pentru presa locală.

Preşedintele rus Vladimir Putin a asociat marţi seara acuzaţiile Berlinului la adresa Rusiei cu scăderea popularităţii autorităţilor din Germania şi în special a cancelarului Friedrich Merz.

„Cancelarul se află într-o poziţie dificilă la nivel politic. Nu se bucură de încrederea cetăţenilor săi. Şi este clar de ce: pentru că nu apără interesele naţionale”, a spus şeful Kremlinului la finalul participării sale la un summit în Kârgâzstan.

Putin: Greşelile economice comise de autorităţile germane sunt „evidente”

Preşedintele Putin a asigurat că greşelile economice comise de autorităţile germane sunt „evidente”.

„Companiile se închid, oamenii îşi pierd locurile de muncă şi nivelul de trai scade. Nu este clar de ce se fac toate acestea. Se poate explica doar prin necesitatea de a contracara o Rusie agresivă”, a afirmat el.

Liderul de la Kremlin a subliniat că, „având în vedere scăderea indicilor de aprobare şi următoarele campanii electorale, inclusiv în Saxonia, de exemplu, apare firesc întrebarea despre viitorul politic al elitei conducătoare din Germania”.

„Guvernul federal ajunge la concluzia că Rusia este responsabilă pentru atacul hibrid comis la Leipzig pe 4 august”, a declarat ministrul german de interne Alexander Dobrindt într-o conferinţă de presă la Berlin, alături de ministrul german de externe Johann Wadephul.

Wadephul a anunţat închiderea consulatului Rusiei din Bonn şi anularea contractului centrului cultural rus Casa Rusa din Berlin.

În acelaşi timp, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au afirmat miercuri că presiunea împotriva Rusiei va continua şi chiar „va creşte”.

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Editor : Liviu Cojan

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