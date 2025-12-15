Live TV

Exil de lux în Rusia. Deși familia Assad trăiește izolată, fostul dictator sirian „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”

Data publicării:
Poză cu Bashar Al-Assad în flăcări
Foto: Profimedia Images
După ce a renunţat la putere pentru un exil de lux la Moscova, fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, oftalmolog format cândva la Londra, şi-ar fi reluat studiile medicale. Liderul ultimului regim baas din Orientul Mijlociu stă acum în sala de clasă, perfecţionându-şi cursurile de oftalmologie, potrivit unei surse bine informate, citate de The Guardian. Soţia sa, Asma, care era bolnavă de leucemie, şi-ar fi revenit după o terapie experimentală făcută la Moscova sub supravegherea FSB. Însă regimul de la Kremlin ţine familia Assad într-o oarecare izolare.

 „Învaţă limba rusă şi îşi reîmprospătează cunoştinţele de oftalmologie”, a spus despre Bashar un prieten al familiei Assad, care a păstrat legătura cu ei. „Este o pasiune a lui, evident că nu are nevoie de bani. Chiar înainte de începerea războiului din Siria, obişnuia să practice regulat oftalmologia în Damasc”, a continuat acesta, sugerând că elita bogată din Moscova ar putea fi clientela sa ţintă.

La un an după răsturnarea regimului său în Siria, familia Assad duce o viaţă izolată, liniştită şi luxoasă în Moscova şi Emiratele Arabe Unite. Un prieten al familiei, surse din Rusia şi Siria, precum şi date divulgate, au contribuit la oferirea unei perspective rare asupra vieţii familiei care acum trăieşte retrasă, dar care cândva conducea Siria cu mână de fier, scrie The Guardian.

Familia locuieşte probabil în prestigioasa Rubliovka, o comunitate închisă a elitei Moscovei, potrivit a două surse care cunosc situaţia. Acolo, ei ar putea să se întâlnească cu persoane precum fostul preşedinte ucrainean Viktor Ianukovici, care a fugit de la Kiev în 2014 şi se crede că locuieşte şi el în zonă.

Familia Assad nu duce lipsă de bani. După ce a fost izolată de o mare parte a sistemului financiar mondial prin sancţiunile occidentale din 2011, în urma represiunii sângeroase a lui Assad împotriva protestatarilor, familia şi-a plasat o mare parte din averea sa la Moscova, unde autorităţile de reglementare occidentale nu puteau să o atingă.

„Irelevat” pentru Putin, Bashar trăiește izolat de elitele siriene și ruse

În ciuda locuinţei confortabile, familia este izolată de cercurile elitelor siriene şi ruseşti de care se bucura odinioară. Fuga lui Bashar din Siria în ultima clipă i-a făcut pe prietenii săi să se simtă abandonaţi, iar consilierii săi ruşi îl împiedică să ia legătura cu înalţi oficiali ai regimului.

„Este o viaţă foarte liniştită”, a spus prietenul familiei. „Are foarte puţine contacte cu lumea exterioară, dacă are vreunul. Este în contact doar cu câteva persoane care se aflau la palatul său, precum Mansour Azzam (fostul ministru sirian al afacerilor prezidenţiale) şi Yassar Ibrahim (cel mai important prieten economic al lui Assad)”, a precizat sursa.

O sursă apropiată Kremlinului a declarat, de asemenea, că Assad este în mare măsură „irelevant” pentru Putin şi pentru elita politică rusă. „Putin are puţină răbdare cu liderii care îşi pierd puterea, iar Assad nu mai este considerat o figură influentă sau chiar un oaspete interesant pe care să-l invite la cină”, a spus sursa.

Nu și-a avertizat rudele 

Assad a fugit împreună cu fiii săi din Damasc în primele ore ale zilei de 8 decembrie 2024, pe măsură ce rebelii sirieni se apropiau de capitală din nord şi sud. Au fost întâmpinaţi de o escortă militară rusă şi duşi la baza aeriană rusă Hmeimim, de unde au fost transportaţi cu avionul în afara ţării.

Assad nu şi-a avertizat însă familia extinsă sau aliaţii apropiaţi ai regimului cu privire la prăbuşirea iminentă a regimului său, lăsându-i în schimb să se descurce singuri.

Un prieten al lui Maher al-Assad, fratele lui Bashar şi un înalt oficial militar, care cunoaşte mulţi foşti membri ai familiei prezidenţiale, a declarat: „Maher l-a sunat pe Bashar zile întregi, dar acesta nu a răspuns. A rămas în palat până în ultima secundă, rebelii găsind cărbunii din narghilea încă calzi. Maher, nu Bashar, i-a ajutat pe ceilalţi să scape. Bashar s-a gândit doar la el însuşi”.

Avocatul unchiului lui Bashar, Rifaat al-Assad, şi-a amintit cum clienţii săi l-au sunat panicaţi, neştiind cum să fugă din Siria după ce Bashar a fugit. „Când au ajuns la Hmeimim, le-au spus soldaţilor ruşi că sunt membri ai familiei Assad, dar nu vorbeau engleză sau arabă. Aşa că opt dintre ei au fost nevoiţi să doarmă în maşinile lor în faţa bazei”, a spus Elie Hatem, avocatul lui Rifaat. Abia după intervenţia unui înalt oficial rus familia a reuşit să fugă în Oman.

Tratament revoluționar pentru cancer 

În primele luni după fuga familiei Assad, Bashar nu s-a gândit la foştii aliaţi ai regimului său. Familia s-a adunat la Moscova pentru a o sprijini pe Asma, fosta primă-doamnă a Siriei, născută în Marea Britanie, care suferea de leucemie de ani de zile şi a cărei stare devenise critică. Ea fusese tratată la Moscova înainte de căderea regimului Assad.

Potrivit unei surse familiarizate cu detaliile stării de sănătate a Asmei, fosta primă-doamnă şi-a revenit după o terapie experimentală desfăşurată sub supravegherea serviciilor de securitate ruse.

Odată cu stabilizarea stării de sănătate a Asmei, fostul dictator este dornic să-şi spună versiunea sa asupra poveştii. El a programat interviuri cu RT şi cu un popular podcaster american de dreapta, dar aşteaptă aprobarea autorităţilor ruse pentru a apărea în mass-media.

Rusia pare să-l fi împiedicat pe Assad să apară în public. Într-un interviu rar acordat în noiembrie presei irakiene despre viaţa lui Assad la Moscova, ambasadorul Rusiei în Irak, Elbrus Kutraşev, a confirmat că dictatorului răsturnat de la putere i-a fost interzis să participe la orice activitate publică. „Assad poate locui aici, dar nu poate participa la activităţi politice... Nu are dreptul să participe la niciun fel de activitate mediatică sau politică. Aţi auzit ceva de la el? Nu, pentru că nu i se permite – dar este în siguranţă şi în viaţă”, a spus Kutraşev.

În schimb, viaţa copiilor lui Assad pare să continue relativ normal, pe măsură ce se adaptează la o nouă viaţă, ca elită a Moscovei.

Copiii păstrează un profil discret 

Un prieten de familie, care s-a întâlnit cu unii dintre copii acum câteva luni, a spus: „Sunt cam ameţiţi. Cred că sunt încă puţin şocaţi. Abia se obişnuiesc cu viaţa de a nu mai fi prima familie”.

Singura dată când familia Assad – fără Bashar – a fost văzută împreună în public de la sfârşitul regimului lor a fost la absolvirea fiicei sale Zein al-Assad, pe 30 iunie, când ea a primit o diplomă în relaţii internaţionale de la MGIMO, universitatea de elită din Moscova frecventată de o mare parte a clasei conducătoare din Rusia.

O fotografie de pe site-ul oficial al MGIMO o arată pe Zein, în vârstă de 22 de ani, alături de alţi absolvenţi. Într-un videoclip separat, neclar, de la eveniment, membrii familiei Assad, inclusiv Asma şi cei doi fii ai ei, Hafez, 24 de ani, şi Karim, 21 de ani, pot fi văzuţi în public.

Doi dintre colegii de clasă ai lui Zein care au participat la ceremonie au confirmat că o parte din familia Assad a fost prezentă, dar au spus că au păstrat un profil discret. „Familia nu a stat mult timp şi nu a făcut poze cu Zein pe scenă, ca alte familii”, a spus unul dintre foştii colegi de clasă, vorbind sub condiţia anonimatului.

Hafez, care cândva era pregătit să devină succesorul lui Bashar, s-a retras în mare măsură din viaţa publică după ce a postat în februarie un videoclip pe Telegram în care a oferit propria versiune despre fuga familiei din Damasc, negând că şi-ar fi abandonat aliaţii şi susţinând că Moscova le-a ordonat să părăsească Siria. Sirienii l-au localizat rapid pe Hafez, care a filmat videoclipul în timp ce se plimba pe străzile Moscovei.

Hafez şi-a închis majoritatea conturilor de social media, înregistrându-se în schimb sub un pseudonim preluat dintr-un serial american pentru copii despre un tânăr detectiv cu dislexie, potrivit datelor divulgate. Copiii şi mama lor petrec o mare parte din timp făcând cumpărături, umplând noua lor casă din Rusia cu produse de lux, potrivit sursei apropiate familiei.

Zein al-Assad cumpără regulat haine de lux, s-a înregistrat la un salon de pedichiură de lux şi este membră al unei săli de sport de elită din Moscova, arată datele ruseşti scurse.

Cu gândul la Emirate 

Copiii Assad vizitează frecvent şi Emiratele Arabe Unite, Asma alăturându-se lor în călătorie cel puţin o dată. Înregistrările de zbor scurse, văzute de The Guardian pentru perioada 2017-23, sugerează că Emiratele Arabe Unite au devenit de mult o destinaţie preferată pentru familia Assad, chiar şi atunci când erau la putere. Karim şi Hafez au făcut călătorii repetate între Abu Dhabi, Moscova şi Siria, inclusiv zboruri în noiembrie 2022 şi septembrie 2023.

Iniţial, familia Assad spera să se mute de la Moscova în Emiratele Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite erau un loc mult mai familiar pentru ei. Ei nu vorbesc limba rusă şi le este greu să se integreze în cercurile sociale ruseşti, potrivit unui prieten al familiei. Cu toate acestea, familia realizează acum că mutarea permanentă nu va avea loc pentru o vreme, deoarece chiar şi Emiratele Arabe Unite, care găzduiesc multe dintre elitele dubioase ale lumii, nu se simt confortabil să-l găzduiască pe Assad.

Pe măsură ce rebelii au invadat Siria, au distribuit fotografii pe care le-au găsit în proprietăţile lui Assad. Reţelele sociale au fost inundate cu imagini ale unui Bashar tânăr în lenjerie intimă, Bashar înotând – o imagine foarte diferită de autoportretul autocratic care îi privea pe sirieni de la fiecare colţ. A fost prima fisură în imaginea de oţel a unui dictator a cărui guvernare, până acum un an, era considerată de neclintit. Cu toate acestea, sirienii încă au puţine detalii despre omul care a supervizat 14 ani de război civil care a lăsat în urmă sute de mii de sirieni morţi.

