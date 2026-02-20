Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor

Românul care a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate în Italia a oferit explicații delirante la audieri: bărbatul a susținut că a confundat copilul cu o jucărie. Nu este singurul detaliu care nu se leagă în declarațiile lui, spun procurorii.

Cea mai contrariantă afirmație pe care a făcut-o românul este aceea că nu și-ar fi dat seama că este vorba despre un copil și că ar fi încercat să ia din mâinile mamei doar o jucărie din pluș. El susține și că de vină pentru leziunile pe care le-a suferit fetița este mama sa, pentru că a avut o reacție exagerată și că din acest motiv, copila ar fi ajuns la spital cu fractură de femur.

El a susținut în fața autorităților că în România este inginer și care avea un certificat de persoană cu dizabilități. Autoritățile din Italia vor să ceară acum documente de la statul român ca să probeze afirmațiile bărbatului.

În plus, el a susținut că înainte cu doar câteva ore de acest episod, ar fi suferit o agresiune într-un autobuz din Bergamo, lucru pe care, de asemenea, anchetatorii îl pun la îndoială, pentru că asupra sa nu s-au găsit niciun fel de leziuni.

El a fost prezentat judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. Judecătorii au fost de acord cu arestul, iar în motivare au notat că bărbatul a avut la audieri o atitudine arogantă și că ar fi proliferat injurii la adresa Italiei.

Pentru român s-a cerut și o expertiză psihiatrică, însă deocamdată nu sunt cunoscute rezultatele acestei analize.

