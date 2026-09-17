Avioanele de vânătoare ucrainene F-16 sunt nevoite să economisească rachetele și, în timpul anumitor misiuni, să doboare ținte aeriene rusești cu ajutorul tunurilor de bord, din cauza lipsei critice de muniție.

Acest lucru a fost declarat de comandantul unui avion de vânătoare ucrainean F-16 cu indicativul „Fantom” într-un interviu acordat NEWSMAX, relatează RBC-Ucraina, citând Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, informeaza RBC Ucraina.

Deficitul de rachete și noua tactică

Potrivit militarului, Forțele de Apărare se confruntă cu o lipsă acută de rachete de fabricație americană, în special Patriot și AIM-120, care sunt necesare pentru interceptarea eficientă a țintelor inamice.

Lipsa muniției pune în pericol îndeplinirea misiunilor de apărare aeriană.

„Un avion fără arme este un instrument inutil”, a subliniat „Fantoma”.

Din cauza deficitului, piloții sunt nevoiți să raționalizeze utilizarea rachetelor și, în unele cazuri, să se bazeze pe tunurile de bord pentru a distruge dronele rusești și rachetele de croazieră.

Pe fondul deficitului de muniție, aliații continuă să caute modalități de a consolida apărarea spațiului aerian ucrainean.

Belgia va furniza Ucrainei muniție împotriva rachetelor „Shahed”, destinată avioanelor de vânătoare F-16, care va contribui la distrugerea mai eficientă a dronelor inamice.

În plus, chestiunea furnizării și a producției comune de armament este discutată la cel mai înalt nivel de stat.

În timpul vizitei sale în SUA, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu echipa producătorului de avioane F-16 și rachete Patriot – compania Lockheed Martin – cu care a discutat despre extinderea cooperării, schimbul de tehnologii și creșterea livrărilor de armament de importanță critică pentru Forțele Armate ale Ucrainei.

Editor : Sebastian Eduard