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Fals marca Moscova: Cum a purtat Olena Zelenska bijuterii furate la summitul Coaliției de Voință

Data publicării:
Dinner at the Elysee during the Coalition of the Willing Summit, Paris, France - 14 Jul 2026
Olena Zelenska, la brațul soțului ei, Volodimir Zelenski, la summitul Coaliției de Voință. Foto: Profimedia
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Canalele rusești de pe Telegram difuzează un videoclip cu sigla BBC News, în care se susține că Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a purtat un pandantiv, intitulat „Femeia libelulă cu aripile deschise”, realizat de maestrul francez René Lalique și evaluat la aproximativ 4,5 milioane de euro, la summitul Coaliției de Voință, care a avut loc la Paris la 13 iulie 2026. Se susține că bijuteria ar fi fost furată din Muzeul Lalique la 6 iulie 2026.

Aceasta este o știre falsă. Niciun astfel de videoclip nu a fost publicat pe platformele oficiale ale BBC News. Mai mult, instituția media nu a postat nici presupusul videoclip de la summit, nici vreun reportaj despre jaful de la muzeu pe conturile sale de social media, scrie Ukrinform.

În videoclipul original difuzat de mass-media internaționale, Zelenska nu poartă astfel de bijuterii. Imaginea ei a fost probabil manipulată digital sau generată folosind tehnologia deepfake.

Videoclipul a fost, de asemenea, realizat din mai multe clipuri disponibile online. Unele dintre imagini, în special, au fost preluate dintr-un reportaj al canalului francofon Mosaik Cristal despre jaful de la muzeu.

Propagandiștii au folosit logo-ul și elementele vizuale ale BBC News pentru a face ca videoclipul falsificat să pară un reportaj produs de o instituție media internațională de renume.

Falsificarea are ca scop discreditarea președintelui Ucrainei și a Primei Doamne. De asemenea, promovează narațiuni despre presupusa utilizare abuzivă a ajutorului occidental și corupția din rândul conducerii Ucrainei.

Propaganda rusă a fabricat anterior o poveste despre „evadarea secretă” a doamnei Zelenska cu milioane de euro în numerar.

Editor : M.C

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