Fico anunță că Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear

Data publicării:
Robert Fico
Robert Fico

Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat premierul slovac Robert Fico, în contextul în care ţara se îndreaptă spre construirea unei noi unităţi nucleare cu ajutorul SUA.

Slovacia, care are în prezent cinci reactoare nucleare la două centrale nucleare, este în discuţii cu Washingtonul încă de anul trecut pentru a construi un nou reactor cu grupul american Westinghouse, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Sâmbătă, Fico a declarat că noua unitate va avea o capacitate de aproape 1.200 de megawaţi (MW), mai mare decât unităţile existente.

„În cooperare cu partenerii americani, dorim să construim o nouă unitate, care va fi în proprietatea exclusivă a statului, pe terenul actualei centrale nucleare de la Jaslovske Bohunice”, a spus premierul slovac, fără a oferi mai multe detalii.

Fico a mai spus că doreşte să participe, vineri, la semnarea unui acord general privind cooperarea SUA-Slovacia în sectorul nuclear, la Washington. Premierul slovac nu a oferit mai multe detalii despre ce fel de documente ar urma să fie semnate.

În luna octombrie, Guvernul slovac a aprobat un acord interguvernamental cu SUA pentru construirea unei noi unităţi, iar în decembrie Fico a declarat că preşedintele american Donald Trump l-a invitat în Statele Unite cu prilejul Cupei Mondiale din acest an pentru semnarea unui acord bilateral privind energia nucleară.

Slovacia produce în prezent 63% din energia sa la două unităţi de la centrala nucleară Jaslovske Bohunice, la 60 de kilometri nord-est de Bratislava, şi la trei unităţi de la centrala de la Mohovce, în sud-vestul ţării, toate de tehnologie sovietică. Se estimează că noul reactor, mult mai puternic, va fi operaţional peste aproximativ 15 ani.

