Video Filipine: Un incendiu izbucnit pe un feribot a provocat moartea a cinci persoane şi zeci de dispăruţi Data actualizării: 10.09.2026 08:10 Data publicării: 10.09.2026 08:10 Foto: Profimedia Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Cel puţin cinci persoane au murit şi alte 87 sunt date dispărute în urma incendiului izbucnit la un feribot în vestul Filipinelor, în apropierea unei atracţii turistice din provincia Palawan, au anunţat joi dimineaţă reprezentanţii Pazei de Coastă. Sat terorizat de lupi. Animalele intră în gospodării și ucid până și câinii de pază Viața elevilor navetiști din satele de munte: cum arată drumul spre școala de la peste 1.300 metri altitudine Prețul zahărului atinge cote istorice: cum vor resimți românii scumpirea și ce spun experții despre valul de creșteri Donald Trump anunță când se va încheia războiul cu Iranul: „Sunt disperați” Viziuni diferite în AUR privind susținerea unui guvern cu PSD. Dan Dungaciu spune că parlamentarii AUR nu ar vota un astfel de cabinet Haosul aviatic generat de defecțiunea tehnică din Marea Britanie afectează și România: un zbor a fost anulat Care este profilul spionului „de unică folosință” la care apelează Moscova. Tiparul descoperit de specialiști Șeful sindicatului de la metrou critică modul de conducere al Metrorex: „Sunt cam multe femei” De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată Un incendiu a izbucnit miercuri seara la bordul navei M/V June Aster, la aproximativ 2,2 kilometri de ţărm, potrivit pazei de coastă, care a precizat că cinci cadavre au fost aduse la ţărm. Un videoclip furnizat de aceeaşi sursă arată nava cuprinsă în întregime de flăcări.Până în prezent, au putut fi salvate 42 de persoane (38 de pasageri şi patru membri ai echipajului), a declarat joi dimineaţă, la un post de radio local, căpitanul pazei de coastă Noemi Cayabyab. „Mai avem încă 87 de persoane dispărute”, a adăugat ea.134 de persoane - pasageri şi membri ai echipajului - figurează pe lista navei, conform aceleiaşi surse, iar operaţiunile de salvare continuă, în special pentru stingerea incendiului.Conform datelor transmise de site-ul online MarineTraffic, nava „June Aster” plecase din Manila, capitala Filipinelor. Editor : Sebastian Eduard Etichete: filipine feribot Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia... 2 De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi... 3 „Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnale de avertizare... 4 „Doar unul în plus la număr”. Institutul Elie Wiesel reacționează după ce Mihai Fifor a... 5 Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...