Un elev a transmis în direct pe rețelele sociale momentul în care și-a împușcat mortal un coleg de școală, înainte de a se sinucide, la un liceu din Filipine, marți, 18 august, informează Le Figaro.

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Atacul armat din școală, al doilea din Filipine în tot atâtea luni, a avut loc la Universitatea Ateneo de Zamboanga, o instituție privată catolică din vestul statului Mindanao.

„Ceea ce știm până acum este că [atacatorul] s-a dus în sala de clasă a victimei. A împușcat victima și, după ce a făcut asta, s-a urcat la etajul cinci și s-a împușcat singur”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției regionale, Shella Chang, pentru Agence France-Presse (AFP).

Poliția națională încearcă acum „să stabilească motivul din spatele atacului armat, să determine proprietarul și sursa armei de foc folosite și să afle cum a fost introdusă în campusul școlii”, a declarat Ministerul de Interne într-un comunicat.

„Un coșmar pentru orice părinte”

Într-o declarație separată, secretarul de Interne Victor Remulla a confirmat că suspectul, elev în clasa a IX-a, a transmis incidentul în direct pe rețelele sociale. Contul de Facebook al atacatorului a fost dezactivat de atunci.

În videoclipul difuzat de presa locală, se poate vedea țeava unei arme mișcându-se pe un hol, în stilul unui joc video de tip shooter la persoana întâi, înainte de a fi îndreptată spre o sală de clasă și de a se trage cu ea. Copii în uniforme școlare sunt apoi văzuți țipând și grăbindu-se spre ieșire.

Câteva ore mai târziu, departamentul vamal din Filipine a emis o declarație în care spunea că a ordonat „suspendarea preventivă” a unui agent care deținea armele „presupus a fi fost folosite de studentul implicat”.

Adjunctul șefului de stat major al Vămii, Noel Bendijo, a declarat pentru AFP că autoritățile au acționat pe baza informațiilor primite de la propriii ofițeri din Zamboanga. „Informațiile arată că el era tatăl [atacatorului]... Cât despre armele de foc folosite și cum a reușit copilul să le acceseze, toate acestea sunt încă în curs de investigare”, a afirmat el.

„Am vorbit și cu partea implicată. El înțelege, dar, bineînțeles, este și îndurerat pentru că și-a pierdut copilul”, a adăugat Bendijo. „Este un coșmar pentru orice părinte.”

Atacurile armate în școli sunt rare în Filipine, dar trei elevi adolescenți au fost uciși și alți 20 au fost răniți într-un atac comis la o școală din centrul țării, în iunie.

Luna trecută, Ateneo de Zamboanga s-a numărat printre numeroasele școli din țară care au organizat exerciții pentru a preveni atacuri armate în urma acelei tragedii.

Deținerea legală de arme este strict reglementată în țara din Asia de Sud-Est, dar există o piață neagră mare pentru arme de foc.

Editor : Ș.R.