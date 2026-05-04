Finlanda explică de ce nu a interceptat dronele care i-au încălcat spațiul aerian

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Finlanda nu a interceptat dronele care i-au încălcat spațiul aerian duminică deoarece acestea se aflau prea aproape de granița cu Rusia, au declarat Forțele Armate finlandeze pentru publicația Yle.

Acestea au explicat că, „în timp de pace, interceptarea dronelor este imposibilă în imediata apropiere a graniței sau în spațiul aerian al unei alte țări”.

De asemenea, armata finlandeză a precizat că nu intervine până când un obiect nu este identificat și se abține de la interceptare dacă există riscul ca resturi sau muniție să cadă pe teritoriul rus.

Conform datelor preliminare, dronele care au pătruns în Finlanda au zburat de-a lungul frontierei o perioadă și apoi au părăsit spațiul aerian al țării.

„Dronele detectate în spațiul aerian finlandez nu au traversat teritoriul țării, ci au zburat de-a lungul frontierei pentru o perioadă de timp, apoi au zburat spre est, părăsind spațiul aerian finlandez”, au raportat Forțele de Apărare.

Pentru a monitoriza situația, au fost instituite restricții temporare de zbor în zonele Kotka și Hamina, din estul Golfului Finlandei. Acest lucru a permis armatei să acționeze în condiții mai controlate, în cazul în care ar fi fost necesară o interceptare.

Garda de Frontieră investighează incidentul. În același timp, Forțele Armate finlandeze nu au precizat dacă s-a stabilit originea dronelor.

Pe 3 mai, o dronă neidentificată a încălcat spațiul aerian al Finlandei în apropierea frontierei cu Rusia. Drona a fost detectată deasupra municipalității Virolahti, care se învecinează cu regiunea Leningrad din Rusia.

Nu s-au putut determina tipul și originea acesteia. Ulterior, drona a părăsit spațiul aerian al țării.

Anterior, patru drone de origine ucraineană fuseseră detectate în Finlanda.

Ucraina a prezentat scuze autorităţilor de la Helsinki după ce două dintre acestea s-au prăbuşit în sudul țării, probabil deviate de la rutele lor de zbor de bruiajul rusesc.

