Fiul fondatorului lanțului de modă Mango a fost arestat pentru că și-ar fi ucis tatăl. Moartea sa a fost iniţial tratată ca un accident

Poliţia din Spania a anunţat că l-a reţinut marţi pe Jonathan Andic, fiul lui Isak Andic, fondatorul grupului din spatele mărcii vestimentare Mango, în legătură cu ancheta privind moartea tatălui său în decembrie 2024, relatează Reuters.

Isak Andic a murit după ce a căzut de la o înălţime de peste 100 de metri de pe o stâncă în timp ce făcea drumeţii cu membrii familiei în apropierea oraşului mediteranean Barcelona. Moartea sa a fost iniţial tratată ca un accident, dar poliţia din Catalonia a declarat ulterior că este investigată ca o posibilă omucidere.

Un purtător de cuvânt al familiei a confirmat că Jonathan Andic era interogat de anchetatori, dar a refuzat să ofere detalii. „Cooperarea a fost şi va rămâne totală", a asigurat purtătorul de cuvânt în legătură cu Jonathan Andic, despre care poliţia a declarat că a fost reţinut marţi şi se află în continuare în arest.

Purtătorul de cuvânt a repetat că familia lui Jonathan Andic este convinsă de nevinovăţia sa. Instanţa care se ocupă de caz a declarat anul trecut că ancheta nu viza nicio persoană anume.

Jonathan Andic urma să fie dus la instanţa de anchetă pentru a depune mărturie în faţa unui judecător, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei, adăugând că ancheta rămâne confidenţială.

Isak Andic, născut la Istanbul, s-a mutat în Catalonia, în nord-estul Spaniei, în anii 1960 şi a fondat Mango în 1984. El a transformat compania într-un grup global considerat un rival al grupului Zara.

La momentul decesului, el era preşedinte neexecutiv al Mango, cu o avere netă de 4,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Compania cu sediul în Barcelona, care nu este listată la bursă, a raportat vânzări de 3,8 miliarde de euro (4,41 miliarde de dolari) în 2025.

Jonathan Andic, care a lucrat anterior în operaţiunile de retail ale Mango, este acum vicepreşedinte al consiliului de administraţie.

Grupul Mango a refuzat să comenteze noua evoluţie a cazului, conform sursei citate.

O crimă mascată?

Încă de la început, însă, moartea „accidentală" a lui Isak Andic, fondatorul Mango, a stârnit nelinişte. În spatele acestei incredibile poveşti de succes, se conturează pista unei drame familiale, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.

Ceea ce părea a fi doar un tragic accident se transformă într-un caz judiciar. La mai puţin de un an de la moartea lui Isak Andic, justiţia catalană explorează acum ipoteza omuciderii, iar principalul suspect este fiul său cel mare, Jonathan, în vârstă de 44 de ani.

Totul a început pe 14 decembrie 2024, când magnatul, în vârstă de 71 de ani, a plecat într-o drumeţie în lanţul montan Montserrat, de lângă Barcelona, însoţit de moştenitorul său. Câteva ore mai târziu, cadavrul său a fost găsit la poalele unei stânci, după o cădere de o sută de metri. La prima vedere, cazul pare simplu: un accident tragic la munte. Dar, rapid, s-au acumulat îndoieli.

Povestea fiului a început să nu se lege. Declaraţiile sale s-au schimbat pe parcursul audierilor. Rapoartele de la faţa locului au contrazis anumite puncte. Potrivit El País, explicaţiile lui Jonathan, singura persoană prezentă în momentul morţii tatălui său, sunt „incoerente": „Martorul s-a contrazis, a lăsat zone de incertitudine şi a descris evenimente care nu se potrivesc", a scris cotidianul.

Interogată de anchetatori, partenera defunctului, jucătoarea profesionistă de golf Estefanía Knuth, a adăugat şi mai multă confuzie mărturisind că tatăl şi fiul aveau o relaţie „complexă", ba chiar „proastă", potrivit El País.

Deşi Jonathan rămâne prezumat nevinovat în acest stadiu, cercul de indicii se strânge: telefonul său mobil este analizat amănunţit, iar ancheta este reclasificată ca „posibil omor".

Imigrantul turc devenit magnat al modei

În spatele acestei furtuni judiciare se află unul dintre cele mai prospere imperii familiale din Europa, un imperiu construit timp de patruzeci de ani graţie îndrăznelii şi flerului unui tânăr imigrant turc, devenit o icoană a modei spaniole.

Isak Andic s-a născut în 1953 într-o familie modestă de evrei din Istanbul. Ajuns adolescent în Spania, el începe, în anii 1970, să-şi vândă primele cămăşi pe pieţele catalane. În 1984, Isak deschide, împreună cu fratele său Nahman, un prim magazin pe Paseo de Gracia, în Barcelona.

Mango - un nume ales pentru că se pronunţă la fel în toate limbile - avea atunci o ambiţie simplă, dar îndrăzneaţă: să ofere femeilor haine elegante, de calitate, la preţuri accesibile.

Succesul a fost fulminant, mai întâi în Spania, în plin boom postfranquist, apoi în Europa. Conceptul? Haine adaptate în permanenţă la ultimele tendinţe, vândute la preţuri accesibile, comercializate sub o singură marcă uşor de recunoscut. La fel ca rivalii săi Zara şi Bershka, marca adoptă o strategie de marketing ofensivă şi îşi permite ambasadori celebri precum Kate Moss, Penélope Cruz şi Antoine Griezmann. Diversificarea a fost, de asemenea, cheia succesului său: marca lansează Mango Man, Mango Kids şi Mango Home.

Condus cu mână de maestru de fondatorul său, grupul ia cu adevărat avânt începând cu anii 1990 şi numără astăzi aproape 2.900 de magazine într-o sută de ţări, inclusiv în România, având peste 16.000 de angajaţi.

Un „intrus” în imperiul familiei

Averea lui Isak Andic a urmat aceeaşi ascensiune vertiginoasă ca şi imperiul său. La moartea sa, fondatorul Mango se număra printre cei mai bogaţi oameni din Spania, cu o avere estimată la 4,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Succesiunea părea atunci asigurată: fiul său cel mare, Jonathan, se alăturase grupului în 2005 şi urcase cu succes treptele ierarhiei de conducere.

Dar, în decembrie 2023, Isak Andic ia o decizie care ridică semne de întrebare: îl introduce pe unul dintre cei mai fideli colaboratori ai săi, Toni Ruiz, actualul preşedinte al consiliului de administraţie, în capitalul familiei, cedându-i 5% din acţiunile grupului. Oare relaţiile dintre tată şi fiu se deterioraseră deja? S-a simţit Jonathan atât de nedreptăţit încât a ajuns să nutrească gânduri criminale? se întreabă Le Figaro.

Ancheta, urmărită cu mare interes, va trebui să rezolve această enigmă. Deocamdată, Jonathan, care a fost numit între timp vicepreşedinte al consiliului de administraţie al grupului, îşi proclamă nevinovăţia. El are, de asemenea, sprijinul familiei sale, care a declarat presei spaniole că este încrezătoare că „acest proces se va încheia cât mai repede posibil şi va dovedi nevinovăţia lui Jonathan".

Un ultim detaliu aruncă o umbră suplimentară asupra acestei poveşti de succes transformată în tragedie familială. Într-un videoclip difuzat de Mango cu câteva luni înainte de moartea tatălui său, Jonathan afirma cu îndrăzneală: „Dacă ştii clar unde vrei să ajungi şi mergi mereu înainte, vei ajunge în cele din urmă la obiectivele tale".

