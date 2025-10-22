Live TV

Video Focuri de armă în fața Parlamentului din Serbia: un rănit și un bărbat reținut

Data publicării:
fum-focuri arma-parlamentul sarb
Foto: Captură video X/Nena

Miercuri, 22 octombrie, în fața clădirii parlamentului sârb din Belgrad s-au tras focuri de armă, iar o persoană a fost rănită, potrivit presei locale, relatează Reuters.

Un videoclip publicat de canalul media NOVA, a cărui locație a fost confirmată de sursa citată, arăta agenți de securitate înarmați apropiindu-se de un cort mare amplasat în fața parlamentului.

Au fost trase câteva focuri de armă, apoi a izbucnit un incendiu în interiorul cortului, unul dintre cele câteva ridicate anul acesta de susținătorii președintelui Aleksander Vucic în timpul protestelor antiguvernamentale.

Nu este clar cine a tras focurile și cum a izbucnit incendiul. Poliția locală a refuzat să comenteze.

NOVA a relatat că o persoană a fost rănită, iar N1 TV a vorbit despre un bărbat de 57 de ani rănit de un glonț. Acesta se află în stare stabilă.

Un alt videoclip postat pe X arăta un bărbat întins pe jos, cu mâinile la spate, înconjurat de polițiști.

Editor : A.M.G.

