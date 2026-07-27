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Focuri de armă, lângă consulatul american din Toronto

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politisti canadieni in fata consulatului sua din toronto
Polițiști canadieni în fața Consulatului SUA din Toronto. Foto: Profimedia
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Focuri de armă au fost trase luni în zori în apropiere de Consulatul SUA din Toronto, care fusese vizat în martie, fără să se înregistreze răniţi, a declarat poliţia canadiană, citată de AFP.

„Ofiţerii au auzit focuri de armă în zonă” şi „un sedan alb a fost văzut fugind de la faţa locului”, a precizat poliţia din Toronto pe reţeaua de socializare X.

Zona a fost izolată, gloanţe fiind descoperite în apropierea clădirii diplomatice americane. Nimeni nu a fost rănit şi niciun suspect nu a fost identificat în acest stadiu al anchetei, a indicat poliţia.

Pe aceeaşi reţea de socializare, consulatul american a mulţumit poliţiei canadiene pentru „intervenţia sa” în urma acestor focuri de armă, notează AFP, citată de Agerpres.

Consulatul american din Toronto a fost vizat pe 10 martie de asemenea cu focuri de armă. Poliţia canadiană calificase atunci atacul drept „incident de securitate naţională”, iar protecţia clădirilor diplomatice americane şi israeliene din oraş fusese întărită, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Doi tineri de 18 şi 19 ani au fost arestaţi în iunie în cadrul anchetei privind aceste focuri de armă.

Poliţia a precizat la vremea respectivă că aceştia fuseseră recrutaţi pentru a comite acte de violenţă, dar nu a oferit detalii cu privire la eventualii instigatori. Forţele de ordine canadiene au declarat atunci că anchetează "alte evenimente fără legătură" cu focurile de armă din martie de la consulatul american, dar cu un „un modus operandi similar şi recurent”, la fel ca tirurile împotriva unei sinagogi din oraş, din 2 martie. 

Editor : Liviu Cojan

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