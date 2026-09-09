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SUA impun o interdicție de import pentru mai multe produse canadiene. Alcoolul și motocicletele se numără printre bunurile vizate

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Prime Minister Mark Carney Of Canada Departs The White House After Meeting With President Donald J. Trump - Washington, DC, 06 May 2025
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney. Foto: Profimedia
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SUA interzic o serie de produse canadiene, printre care băuturi alcoolice, produse lactate şi motociclete, pe măsură ce intră în vigoare tarifele de retorsiune impuse de vecinul său asupra produselor americane, transmite BBC.

Printr-o serie de ordine executive emise marţi, preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Canada discriminează” SUA şi a prezentat detaliile interdicţiei de import, care va intra în vigoare pe 29 septembrie.

Mai devreme, marţi, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat într-un discurs video că îndepărtarea ţării sale de SUA, în calitate de cel mai mare partener comercial, va avea un preţ”.

Atât oficialii americani, cât şi cei canadieni au afirmat că ar dori să încheie un acord comercial, dar nu au fost programate noi discuţii de când negocierile au eşuat la sfârşitul lunii august.

Noile sancţiuni ale Casei Albe reprezintă cea mai recentă lovitură într-un război comercial care durează de luni de zile între SUA şi Canada. Cele două părţi au fost, de-a lungul istoriei, aliaţi apropiaţi, fiecare fiind un partener comercial cheie pentru cealaltă. În general, peste două treimi din totalul exporturilor Canadei se îndreaptă către vecinul său.

Pe de altă parte, Canada este al doilea partener comercial al SUA, după Mexic, deşi exporturile sale sunt mult mai diversificate.

Antreprenorii de pe ambele părţi ale frontierei şi-au exprimat temerile cu privire la consecinţele războiului comercial. Mulţi se aşteaptă ca preţurile mărfurilor să crească, iar numărul clienţilor să scadă.

Luna trecută, Casa Albă a impus tarife de 50% asupra unor mărfuri canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, după ce mai multe runde de negocieri au eşuat. Aceste tarife au afectat sectoare precum industria mobilierului şi a vinului din Canada, precum şi unele întreprinderi producătoare de echipamente sportive şi de pescuit.

Canada a răspuns cu tarife de aceeaşi valoare aplicate mărfurilor americane, precum oţelul, îmbrăcămintea şi mobilierul. Aceste tarife de retorsiune au intrat în vigoare marţi, după miezul nopţii.

Canada discriminează” întreprinderile americane prin restricţionarea mărfurilor din SUA, fără a aplica aceleaşi măsuri produselor similare provenite din alte ţări, a declarat Casa Albă marţi, la anunţarea noilor restricţii la import.

Unele produse, precum zerul şi berea fără alcool, au fost interzise complet la import, în timp ce tarifele au fost majorate şi mai mult pentru altele, inclusiv brânzeturile şi bărcile cu motor.

Luni, Trump a sugerat că vor urma şi alte restricţii comerciale, avertizând compania canadiană de avioane Bombardier că nu va mai putea să-şi vândă produsele în SUA decât dacă îşi mută producţia acolo.

Trump consideră de mult timp că tarifele vamale vor contribui la reducerea dezechilibrelor comerciale dintre SUA şi alte ţări, dar taxele sale de amploare au nemulţumit mulţi dintre aliaţii tradiţionali ai Statelor Unite.

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Unii canadieni au iniţiat un boicot masiv al produselor americane, precum alcoolul, care au dispărut de pe rafturile unor magazine după ce Trump a lansat campania sa globală de impunere a tarifelor vamale anul trecut.

Deborah Elms, expertă în comerţ la Fundaţia Hinrich, a declarat pentru BBC că interdicţia de import ar putea avea un impact puternic” asupra oricărei companii canadiene cu cumpărători din SUA, deşi estimările preliminare indică un impact modest”, care afectează mărfuri în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari.

Canada va menţine cursul deocamdată” şi îşi va adapta măsurile de sprijin pentru întreprinderi pentru a ţine cont de ultimele măsuri luate de SUA, a spus Elms. Întrebarea mai importantă este ce va fi necesar pentru ca cele două părţi să se aşeze din nou la masa negocierilor. Tonul acestor proclamaţii, de exemplu, nu ajută la reluarea negocierilor”, a adăugat ea.

Lista produselor canadiene interzise de Casa Albă include:

•    Produse lactate, cum ar fi zerul

•    Melasa de trestie

•    Bere fără alcool

•    O listă lungă de vinuri, rom şi vodcă

•    Bere fabricată din malţ

•    Motociclete, inclusiv mopede

Printre produsele care se confruntă cu taxe de import mai mari se numără:

•    Diverse tipuri de brânzeturi

•    Pieile brute

•    Hârtie

•    Anumite piese de mobilier şi saltele

•    Anumite metale, inclusiv aluminiu şi fier

•    Bărci cu motor

•    Cărucioare de golf

•    Piese şi accesorii pentru undiţe de pescuit

•    Tablouri de distribuţie

Carney a declarat marţi, odată cu intrarea în vigoare a contra-tarifelor canadiene: Orice acţiune are întotdeauna un cost. Dar acesta nu se compară cu costul de a rămâne pe loc.”

Tensiunile dintre SUA şi Canada au depăşit deja sfera tarifelor. În august, Trump a ordonat ca Lacul Ontario să fie redenumit Lacul America, ceea ce a stârnit un val de indignare în rândul canadienilor şi al unor cetăţeni americani.

Editor : C.A.

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