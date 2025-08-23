Live TV

Focuri de avertisment și amenințări la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. „Ar putea duce la o confruntare incontrolabilă”

Data publicării:
South Korean soldiers take part in an anti-terror drill at the Foreign Ministry building in Seoul
Soldații sud-coreeni au tras focuri de avertisment la granița cu Coreea de Nord. Foto: Profimedia
Din articol
„Ar putea conduce la o confruntare incontrolabilă” Incidente repetate Promisiunile noului președinte Soldați americani în Coreea de Sud

Coreea de Nord a avertizat sâmbătă Coreea de Sud cu privire la riscul unei confruntări „incontrolabile” în urma focurilor de avertisment trase de armata sud-coreeană ca răspuns la o scurtă incursiune a trupelor din Phenian.

Incidentul, care a avut loc marţi, a fost dezvăluit de Coreea de Nord în prima zi a unei vizite în străinătate, la Tokyo şi apoi la Washington, a noului preşedinte sud-coreean, Lee Jae-myung, care încearcă să reia dialogul între ţara sa şi vecinul său, care se află încă tehnic în război, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Faptele s-au petrecut în timp ce soldaţii nord-coreeni lucrau la închiderea permanentă a frontierei fortificate care divide peninsula, potrivit agenţiei de stat nord-coreene KCNA, care citează un comunicat al locotenentului-general Ko Jong Chol.

Armata sud-coreeană, confirmând focurile de avertisment, a explicat că mai mulţi soldaţi din nord au traversat graniţa „în jurul orei 15:00 locale” (06:00 GMT), în timpul operaţiunilor lor în zona demilitarizată (DMZ) care separă cele două ţări, determinând trupele sale să efectueze focuri de avertisment.

Militarii nord-coreeni s-au retras imediat, a adăugat armata, precizând că supraveghează „îndeaproape mişcările trupelor nord-coreene”.

„Ar putea conduce la o confruntare incontrolabilă”

Calificând incidentul drept „provocare gravă”, Ko a afirmat că au fost peste zece focuri de avertisment trase în direcţia soldaţilor săi.

„Este un precedent foarte grav, care ar putea conduce inevitabil la o confruntare incontrolabilă la frontiera sudică, unde sunt staţionate un număr foarte mare de trupe”, a estimat el.

Vineri, Ko a avertizat că nord-coreenii vor răspunde la orice interferenţă în eforturile sale de închidere permanentă a frontierei, avertizând împotriva oricărei „provocări militare deliberate”.

Incidente repetate

Phenianul acuză Seulul că are o „abordare dublă”, apelând pe de o parte la dialog, dar agravând, potrivit Nordului, tensiunile militare, a explicat Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională.

Cele două Corei rămân tehnic în război de peste şapte decenii, conflictul care le-a opus între 1950 şi 1953 încheindu-se cu un armistiţiu, şi nu cu un tratat de pace.

Relaţiile dintre Phenian şi Seul sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, după ce Coreea de Nord a lansat o serie de rachete balistice, încălcând sancţiunile ONU de anul trecut.

În aprilie, armata sud-coreeană a tras deja focuri de avertisment după ce zeci de soldaţi nord-coreeni au pătruns pe teritoriul său, retrăgându-se apoi.

Trupele nord-coreene au efectuat o serie de mici incursiuni peste graniţă anul trecut, pe care Seul le-a descris atunci ca fiind probabil accidentale.

Promisiunile noului președinte

Dar tonul s-a schimbat în Coreea de Sud de la alegerea lui Lee Jae-myung la începutul lunii iunie, după o lungă perioadă de haos politic provocată de predecesorul său, Yoon Suk Yeol, care a declarat pentru scurt timp legea marţială în decembrie.

Lee a promis să „respecte” sistemul politic al Coreei de Nord şi să construiască „încredere între armatele celor două ţări”, angajându-se în acelaşi timp să continue dialogul fără condiţii prealabile, ceea ce constituie o ruptură faţă de politica predecesorului său.

Sâmbătă, el efectuează o vizită oficială în Japonia, iar luni trebuie să se deplaseze în Statele Unite, un aliat cheie al Seulului, pentru a se întâlni cu omologul său american Donald Trump în cadrul unor discuţii aşteptate pe tema comerţului.

Soldați americani în Coreea de Sud

Aproximativ 28.500 de soldaţi americani sunt dislocaţi în Coreea de Sud pentru a o ajuta să se protejeze de Coreea de Nord.

Cele două ţări au început pe 18 august exerciţii militare comune, care urmează să se încheie pe 28 august şi care au scopul de a se pregăti împotriva potenţialelor ameninţări din partea Nordului, dotat cu arme nucleare şi legat acum de Rusia printr-un acord de apărare.

De asemenea, la începutul lunii august, Coreea de Sud a retras difuzoarele care transmiteau K-pop şi buletine informative la frontieră, armata afirmând ulterior că Nordul făcea acelaşi lucru.

Ceea ce a fost negat de influenta soră a lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Digi Sport
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-08-23 085758
Doi oameni care se plimbau cu caiacul au murit după ce au fost prinși...
Base stations for a cellular networks on a roof in Russia
Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății a anunțat care sunt noile criterii pentru funcția...
Premierul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan merge azi în vizită de lucru în Republica Moldova...
Ultimele știri
Șapte persoane au ajuns la spital după ce au fost salvate de munte
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, Trump îl amenință cu „sancţiuni majore sau tarife enorme”
Şeful serviciului de informaţii militare al SUA a fost demis. Cu ce l-a supărat Jeffrey Kruse pe Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ahn Hak-sop
Povestea prizonierului nord-coreean care, la 95 de ani, vrea să se întoarcă acasă. „Nu vreau să fiu îngropat sub dominația colonială”
profimedia-1030621700
Kim Jong Un i-a decorat pe „admirabilii” militari nord-coreeni care au luptat împotriva armatei ucrainene în Kursk
test cu lansarea unei rachete balistice în Coreea de Nord
Coreea de Nord a construit o bază militară secretă de unde ar putea lansa un atac nuclear asupra SUA. Unde se află Sinpung-dong
profimedia-0983675328
Mesajul lui Kim Jong Un pentru trupele nord-coreene pe care le-a trimis în Rusia
Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un
Kim Jong Un anunță o „expansiune accelerată a nuclearizării” Coreei de Nord. „Dușmanii să se teamă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Vacanță de coșmar pentru o turistă în Europa. Cât a ajuns să plătească pentru un banal drum cu taxiul
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină lume știe
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum...
Pro FM
Sting și soția lui au sărbătorit 33 de ani de căsnicie și o iubire care a trecut testul timpului. Trudie e...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
1.281 lei pensie pentru o singură zi muncită. Cum s-a produs eroarea legislativă? Cine a beneficiat?
Digi FM
Ce se întâmplă acum cu fetița rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Micuța de doar...
Digi World
Ce spune culoarea dinților despre sănătatea ta, potrivit științei: "Dantura poate dezvălui ceea ce corpul nu...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
Harrison Ford, despre momentul în care i-a dat un pumn în față lui Ryan Gosling: "E încă foarte chipeș. Mi-am...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...