Forțele ruse au fost înfrânte de rebelii din Mali într-o importantă fortăreață din nordul țării. „Este cel mai mare coșmar al lor”

Data publicării:
rebeli tuaregi în Kidal, Mali, după retragerea trupelor ruse
După înfrângerea din Kidal, Rusia s-ar pregăti să își retragă trupele și din alte așezări îndepărtate din nordul statului Mali. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Este încă o dovadă că rușii sunt ineficienți"

Forțele ruse s-au retras dintr-o fortăreața din nordul statului Mali, după ce separatiști tuaregi și militanți asociați cu Al-Qaeda au lansat atacuri coordonate împotriva juntei militare susținute de Rusia.

Mali se confruntă cu o criză de securitate de mai bine de un deceniu. În 2023, junta militară care a preluat puterea în urma loviturii de stat de acum cinci ani a obținut o victorie importantă împotriva rebelilor, cu ajutorul mercenarilor ruși, punând stăpânire pe orașul Kidal – o localitate aflată în apropiere de granița cu Algeria.

Kidal a fost cândva capitala neoficială a separatiștilor tuaregi, iar acum a fost cucerită de Frontul de Eliberare Azawad (FLA) și de Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), o grupare puternică afiliată cu Al-Qaeda.

Ofensivele fără precedent lansate împotriva mai multor orașe din Mali, inclusiv contra capitalei Bamako și a principalului centru militar de comandă din Kati, au lăsat regimul într-o situație dificilă, scrie Financial Times.

Mercenari Wagner în Africa Foto: Profimedia
Cucerirea orașului Kidal de către forțele ruse în 2023 a fost una dintre cele mai importante victorii obținute de mercenarii ruși în Mali. Acum, orașul a fost capturat de rebeli. Foto: Profimedia Images

Sadio Camara, ministrul apărării din Mali și un aliat important al rușilor, a fost rănit mortal în timpul unui atac asupra reședinței sale.

Modibo Kone, care conduce serviciul de informații interne, ar fi fost ucis și el în timpul atacului, potrivit unor surse din presa internațională, dar încă nu există o confirmare oficială despre acest incident.

Președintele Assimi Goita nu a mai fost văzut în public de când au avut loc atacurile, la finalul săptămânii trecute. Nu este clar dacă el va continua să conducă regimul militar, a spus Andrew Lebovich, cercetător din partea Institutului Clingendael.

„Există presiuni și discuții acum despre posibilitatea schimbării conducerii”, a spus Lebovich, precizând că au apărut multe zvonuri despre unde s-ar afla președintele țării. „Este un moment critic.”

„Este încă o dovadă că rușii sunt ineficienți”

În capitala Bamako, vor apărea întrebări serioase despre valoarea continuării acordului cu Moscova. „Ei plătesc mulți bani pentru prezența rusă”, a spus Lebovich. „Dacă acesta este rezultatul: mai este încă o investiție bună?”

Liderii juntei militare au apelat la ajutorul Rusiei după ce au tăiat legăturile cu Franța. Trupele franceze au fost prezente în Mali din 2013 până în 2022.

Retragerea din Kidal a fost confirmată luni de Africa Corps, organizația paramilitară condusă de ministerul rus al apărării care a preluat sarcinile fostului Grup Wagner în Africa.

putin si liderul militar din mali
Președintele Assimi Goita nu a mai fost văzut în public de când rebelii au atacat mai multe orașe din Mali. Foto: Profimedia Images

Un purtător de cuvânt al FLA a spus că cele două tabere au ajuns la o înțelegere privind retragerea trupelor maliene și rusești asediate în Kidal. Unii soldați malieni par să fi fost luați prizonieri.

„Este încă o dovadă că rușii sunt ineficienți”, a spus Wassim Nasr, cercetător al Centrului Soufan. Retragerea din Kidal va afecta și mai mult reputația forțelor ruse în Bamako.

Rusia s-ar putea retrage din nordul statului Mali, după atacurile lansate de rebeli

JNIM și FLA, două grupări care s-au luptat între ele în trecut, și-au coordonat operațiunile pentru a ataca forțele juntei și cele rusești.

„Acesta este cel mai rău coșmar al lor”, a mai spus Nasr. Înainte, mercenarii ruși și trupele maliene își puteau concentra atacurile separat asupra fiecărei grupări rebele, însă acum trebuie să le facă față ambelor în același timp.

Au apărut unele semne că Rusia s-ar pregăti să își retragă trupele și din alte așezări îndepărtate din nordul statului Mali, potrivit organizației de monitorizare The Sentry.

Soldații ruși s-ar putea retrage din Aguelhok și Tessalit, două avanposturi izolate din deșert în apropiere de granița cu Algeria, precum și din Labbezanga și Tessit de la frontiera cu Niger.

FLA și JNIM i-au cerut Moscovei să nu se implice în bătălia lor cu forțele juntei din Bamako. JNIM le-a cerut forțelor ruse să se retragă din acest conflict pentru a nu ajunge în vizorul rebelilor și în interesul construirii „unei relații viitoare echilibrate și eficiente”.

Editor : Raul Nețoiu

