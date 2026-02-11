Live TV

Mercenari Wagner, reperați într-o posibilă bază secretă, în vestul Bulgariei. Au fost sesizate autoritățile

Mercenar Wagner. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Mercenar Wagner. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
De ce nu s-a luat nicio măsură? Ce este Gruparea Wagner?

Activiștii bulgari susțin că au identificat un complex foarte bine păzit care, potrivit lor, este folosit de Grupul Wagner, forță paramilitară rusă implicată în operațiuni susținute de Kremlin în străinătate, scrie TVPWorld.

Presupusa bază, situată într-o zonă montană lângă satul Kladnița din vestul Bulgariei, a fost descoperită duminică de membrii organizației „Bulgaria United with One Goal” (BOEC) – o organizație civică dedicată dezvăluirii crimei organizate, influenței mafiei și corupției instituționale.

Locul nu este departe de locul în care s-au înregistrat morțile multiple care au îngrozit Bulgaria, numite de autorități „Twin Peaks”.

Georgi Georgiev, șeful grupului, a declarat că activiștii au întâlnit o proprietate bine păzită, despre care cred că este folosită pentru ceea ce el a descris ca „activitate teroristă”. El a spus că accesul la respectivul loc era strict controlat și monitorizat de patrule cu câini.

Imaginile video distribuite de grup arată persoane purtând uniforme cu însemnele Wagner. Pe clădire se pot vedea, de asemenea, un steag rus și emblema Wagner.

BOEC a declarat că a depus un raport la Ministerul de Interne, avertizând asupra prezenței unor persoane înarmate și a unor simboluri legate de o unitate paramilitară străină.

De ce nu s-a luat nicio măsură?

Grupul a criticat însă lipsa de reacție din partea oficialilor, sugerând că unele dintre persoanele prezente ar putea fi angajați actuali sau foști ai serviciilor de securitate, ceea ce, potrivit acestuia, ar putea explica de ce nu s-a luat încă nicio măsură.

„Am sunat la Ministerul de Interne pentru a vedea cum vor reacționa. Sau se vor ascunde și vor renunța, ca în cazul Petrohan?”, a declarat Georgiev, citat de site-ul de știri Novinte.

Cazul Petrohan se referă la un incident mediatizat de la începutul lunii februarie, în care trei bărbați legați de o organizație non-guvernamentală de mediu au fost găsiți împușcați mortal lângă o cabană incendiată, iar concluziile inițiale ale medicilor legiști sugerau că rănile erau auto-provocate.

După o săptămână, alte trei cadavre, inclusiv cel al unui adolescent de 15 ani, au fost găsite într-o rulotă la aproximativ 100 km distanță, legate de același grup.

Ancheta rămâne deschisă, iar autoritățile nu au stabilit circumstanțele exacte ale celor șase decese.

„Acesta este un caz fără comparație în țara noastră”, a declarat luni, într-o conferință de presă, Zahari Vaskov, directorul direcției generale a poliției naționale.

Cabana a fost folosită ca sediu al unei organizații non-guvernamentale dedicate protejării naturii, deși unele relatări i-au descris și pe membrii acesteia drept „pădurari” care au patrulat ani de zile zona din apropierea graniței cu Serbia și au ajutat poliția de frontieră pe rute de trafic de persoane și nu numai.

Cinci dintre morți erau membri ai ONG-ului Agenția Națională pentru Controlul Ariilor Protejate și locuiseră în cabană, a declarat poliția. A șasea victimă, un adolescent, era fiul unui prieten, potrivit Novinite.

Niciun membru al grupului nu a putut fi contactat pentru comentarii.

Poliția a publicat imagini de pe camerele de supraveghere din afara cabanei, înregistrate la 1 februarie, ziua crimelor, care îi arată pe toți cei șase decedați luându-și rămas bun. Cei trei care au rămas în cabană ​​au fost filmați ulterior dând foc acesteia și împușcând câinii.

Poliția a citat o rudă a unui membru care a vorbit despre „o instabilitate psihologică extraordinară” în cadrul grupului.

„Putem concluziona, pentru ambele anchete, că una dintre principalele versiuni la care lucrăm este crimă-sinucidere și sinucidere”, a declarat Natalia Nikolova, procuror adjunct la Parchetul de Apel din capitala Sofia.

Ce este Gruparea Wagner?

Gruparea Wagner a fost fondată în 2014 de Evgheni Prigojin, un oligarh rus, și de atunci a funcționat ca o forță paramilitară aliniată Kremlinului, activă în conflicte din Ucraina și Siria până în mai multe state africane.

A devenit cunoscută la nivel mondial în 2023, după ce Prigojin a condus o scurtă revoltă împotriva conducerii militare a Rusiei, trimițând luptători Wagner spre Moscova, în cea mai serioasă provocare pentru președintele rus Vladimir Putin din ultimii ani.

Ulterior, el a oprit înaintarea și și-a retras forțele în urma unui acord negociat. Prigojin a murit după câteva săptămâni într-un misterios accident de avion în Rusia.

De la moartea sa, Wagner și-a  pus amprenta și mai puternic în Africa, iar gruparea s-a integrat din ce în ce mai mult în structurile statului rus.

 

