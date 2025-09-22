Live TV

Fost ambasador SUA la București: „Eu văd multe paralele între ce face Putin acum și ce făcea Hitler în 1938”

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Fostul ambasador american la București Adrian Zuckerman și alți foști ambasadori ai SUA în România, în Republica Moldova și la OSCE au transmis un mesaj de susținere pentru președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și au spus că opțiunea proeuropeană este singura șansă țării să ajungă la pace, stabilitate și prosperitate. Scrisoarea deschisă vine înaintea alegerilor cruciale de duminică din Moldova. Zuckerman a spus la Digi24 că Putin încearcă să influențeze alegerile din R. Moldova la fel cum a încercat și în România.

„Noi n-am vrut să ne exprimăm că trebuie necesar să fie cu Europa, dar trebuie să aibă aceleași valori europene. Dacă poporul Moldovei vrea să intre în Uniunea Europeană, așa să facă. Dar ca să poată să ia această decizie, trebuie să aibă aceleași valori. Adică valori democratice, de libertate, de religie, libertate de vorbit liber, de votat liber”, a explicat fostul ambasador.

„Și asta e exact opusul a ce încearcă să facă Putin în Moldova. Exact ce a încercat să facă Putin în România prin Georgescu și după aia prin Simion, care tot continuă. Moldova acum e o țintă a rușilor, unde cheltuiesc sute de milioane. Eu am auzit că au cheltuit până acuma în jur de 300 de milioane de euro, bani negri, atacuri cibernetice, atacuri hibride și chiar atacuri mai fizice. Astăzi am auzit că au fost arestate 74 de persoane și au fost și alții în trecut”, a spus Zuckerman.

„Democrația trebuie să fie menținută. Oamenii nu vor să meargă înapoi, cum era acum 35 de ani. Oamenii din România nu vor asta. Oamenii din Moldova nu vor asta. Singurul om e Putin și gașca lui care încearcă să subjuge o țară democratică. Eu văd multe, multe paralele între ce face Putin acum și ce făcea Hitler în 1938”, a continuat el.

De asemenea, tot astăzi a fost publicată o scrisoare semnată de senatori americani, atât democrați, cât și republicani, care vorbesc despre intervenția lui Putin în Republica Moldova înaintea alegerilor.

Zuckerman spune că Republica Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice, să respingă aceste atacuri care continuă din Rusia, care merg cu bani negri, prin Lukoil, prin aranjamente făcute de Ilan Șor, un criminal care aproape a distrus Moldova acum un număr de ani, distrugând sistemul bancar, furând aproape toți banii, care e ceva de neimaginat ,și chiar trimisul oamenilor din Rusia. Ceva similar, din ce înțeleg, cum erau Potra și oamenii lui aici”, a mai spus Zuckerman.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
4
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman.
Fost ambasador SUA în România, despre Putin: NATO și Europa trebuie...
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ministrul Moșteanu: Există proceduri de interceptare, avem avioane...
nicusor dan CSAT
CSAT stabilește joi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor...
oana toiu
Oana Ţoiu, la Consiliul de Securitate ONU: „Am condamnat încălcările...
Ultimele știri
Donald Trump: Recunoaşterea statului Palestina este „o recompensă pentru Hamas”
SUA şi aliaţii săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, susţine Mike Waltz, noul ambasador american la ONU
Ministrul Dragoș Pîslaru spune care e cea mai mare amenințare pentru implementarea proiectelor din PNRR
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drapelul republicii moldova
Valeriu Stoica: Nu e nimic surprinzător în strategia Rusiei pentru a păstra Republica Moldova în sfera de influență a Moscovei
viorel cernauteanu face declaratii
Serviciile secrete și polițiștii din Republica Moldova au reținut 74 de persoane care pregăteau violențe după alegeri
putin la birou
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Principala temă pusă pe masă
parlamentul republicii moldova
Kremlin, Georgescu, bani și multă manipulare. O nouă anchetă zguduie campania electorală din Republica Moldova (nordnews)
vladimir putin la birou
Planul secret al lui Vladimir Putin pentru a manipula alegerile din Republica Moldova și a o înlătura pe Maia Sandu (Bloomberg)
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de...
Adevărul
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei...
Playtech
Impozitul pe locuinţă, eliminat dacă proprietatea are sub 120 de mp
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Fotbalistul român trimis la muncă de fosta soție! Acuzații neașteptate: ”Poate să facă pușcărie”
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026