Fost ambasador SUA la București: „Eu văd multe paralele între ce face Putin acum și ce făcea Hitler în 1938”

Fostul ambasador american la București Adrian Zuckerman și alți foști ambasadori ai SUA în România, în Republica Moldova și la OSCE au transmis un mesaj de susținere pentru președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și au spus că opțiunea proeuropeană este singura șansă țării să ajungă la pace, stabilitate și prosperitate. Scrisoarea deschisă vine înaintea alegerilor cruciale de duminică din Moldova. Zuckerman a spus la Digi24 că Putin încearcă să influențeze alegerile din R. Moldova la fel cum a încercat și în România.

„Noi n-am vrut să ne exprimăm că trebuie necesar să fie cu Europa, dar trebuie să aibă aceleași valori europene. Dacă poporul Moldovei vrea să intre în Uniunea Europeană, așa să facă. Dar ca să poată să ia această decizie, trebuie să aibă aceleași valori. Adică valori democratice, de libertate, de religie, libertate de vorbit liber, de votat liber”, a explicat fostul ambasador.

„Și asta e exact opusul a ce încearcă să facă Putin în Moldova. Exact ce a încercat să facă Putin în România prin Georgescu și după aia prin Simion, care tot continuă. Moldova acum e o țintă a rușilor, unde cheltuiesc sute de milioane. Eu am auzit că au cheltuit până acuma în jur de 300 de milioane de euro, bani negri, atacuri cibernetice, atacuri hibride și chiar atacuri mai fizice. Astăzi am auzit că au fost arestate 74 de persoane și au fost și alții în trecut”, a spus Zuckerman.

„Democrația trebuie să fie menținută. Oamenii nu vor să meargă înapoi, cum era acum 35 de ani. Oamenii din România nu vor asta. Oamenii din Moldova nu vor asta. Singurul om e Putin și gașca lui care încearcă să subjuge o țară democratică. Eu văd multe, multe paralele între ce face Putin acum și ce făcea Hitler în 1938”, a continuat el.

De asemenea, tot astăzi a fost publicată o scrisoare semnată de senatori americani, atât democrați, cât și republicani, care vorbesc despre intervenția lui Putin în Republica Moldova înaintea alegerilor.

Zuckerman spune că Republica Moldova „trebuie să aibă ajutor de la toate țările democratice, să respingă aceste atacuri care continuă din Rusia, care merg cu bani negri, prin Lukoil, prin aranjamente făcute de Ilan Șor, un criminal care aproape a distrus Moldova acum un număr de ani, distrugând sistemul bancar, furând aproape toți banii, care e ceva de neimaginat ,și chiar trimisul oamenilor din Rusia. Ceva similar, din ce înțeleg, cum erau Potra și oamenii lui aici”, a mai spus Zuckerman.

