Trump marchează un „triumf”: SUA și Danemarca au ajuns la un acord de securitate privind Groenlanda

Donald Trump a anunțat, vineri, că SUA au încheiat un pact de securitate arctic cu liderii Danemarcei și Groenlandei, după ce a amenințat în cea mai mare parte a celui de-al doilea mandat că va anexa prin forță teritoriul semiautonom danez, informează The Guardian.

Întreaga amploare a acordului pe care Trump l-a descris ca fiind „foarte important, istoric și special” nu este clară. Însă, la scurt timp după anunțul său într-o postare pe Truth Social, liderii Danemarcei și Groenlandei au emis declarații care indicau că acordul va fi semnat de cele trei guverne în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite care va avea loc săptămâna viitoare la New York.

În postarea sa de pe rețelele sociale, Trump a descris acordul drept un triumf personal, susținând că acesta „oferă Statelor Unite control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte nevoi din Groenlanda, abordând complet TOATE numeroasele noastre preocupări”.

„Vom începe imediat procesul de dezvoltare a unei prezențe militare extinse în partea corespunzătoare a Groenlandei”, a adăugat Trump. SUA are deja o prezență pe insulă și dreptul de a extinde bazele sale, prin intermediul NATO.

Anunțul vine cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, oferindu-i președintelui o realizare în politica externă pe care o poate prezenta alegătorilor, în contextul în care războiul profund nepopular cu Iranul devine o povară politică din ce în ce mai mare pentru republicanii care se luptă să-și păstreze majoritățile restrânse din Cameră și Senat.

SUA au avut mult timp o prezență militară în Groenlanda – un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, membru NATO – și au avut o bază militară la Pituffik încă din Războiul Rece.

În postarea sa, Trump a spus că acordul înseamnă că „niciun adversar american nu poate avea VREODATĂ o bază în Groenlanda, o prezență militară în Groenlanda sau face investiții sensibile în Groenlanda fără aprobarea noastră expresă în scris”.

Declarațiile prim-ministrului danez, Mette Frederiksen, și ale liderului guvernului groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, publicate online vineri seară, au subliniat că acordul nu ar fi deloc în măsură să atingă dorința declarată anterior de Trump de „achiziționare a Groenlandei de către Statele Unite”.

Frederiksen a declarat că ceea ce a numit „un acord important” pentru toate cele trei părți „recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”.

Nielsen a declarat că este „bucuros” de faptul că acordul „asigură și consolidează securitatea Groenlandei, a Regatului Danemarcei, a Statelor Unite și a Alianței Occidentale”, sugerând că acesta ar putea reitera drepturile existente ale SUA prin intermediul NATO de a utiliza insula ca bază de securitate.

Odată convenit, pactul va trebui să treacă prin proceduri parlamentare pentru a fi pus în aplicare, se arată în declarațiile daneză și groenlandeză.

La începutul mandatului său, Trump a susținut că SUA aveau nevoie de controlul asupra Groenlandei pentru „securitate economică” și a descris proprietatea și controlul teritoriului drept o „necesitate absolută”. Insula fusese mult timp pe radarul președintelui ca o țintă pentru cumpărare, iar în timpul primului său mandat, în 2019, Trump a confirmat rapoartele conform cărora își îndemnase consilierii să afle cum ar putea SUA să cumpere Groenlanda, descriind orice vânzare drept „în esență o tranzacție imobiliară majoră”.

Afirmațiile lui Trump au adâncit diviziunile în cadrul alianței occidentale, guvernul danez declarând în repetate rânduri că Groenlanda „nu este de vânzare”. Când îngrijorările legate de amenințările de anexare ale lui Trump au atins cote maxime anul trecut, guvernul danez a înființat o „gardă de noapte” în cadrul Ministerului de Externe pentru a monitoriza declarațiile președintelui SUA în timp ce Copenhaga dormea.

La un summit NATO de la Ankara, la începutul acestui an, Trump și-a reînnoit oferta ca SUA să achiziționeze Groenlanda. El a amenințat că va retrage toate forțele armate americane din Europa după ce continentul a respins în mod repetat aceste eforturi.

Poziționată strategic între SUA și Rusia, Groenlanda este considerată din ce în ce mai importantă pentru apărare și devine un câmp de luptă geopolitic pe măsură ce gheața arctică se topește.

Sondajele au arătat că groenlandezii se opun vehement oricărui efort de a integra Groenlanda în SUA.

Chiar și așa, o sursă din administrația Trump a sugerat online că partea americană intenționează să prezinte acordul ca pe un triumf american. Katie Miller, o fostă consilieră de la Casa Albă al cărei soț este cel mai apropiat consilier al lui Trump, a postat o hartă a Groenlandei acoperită de steagul american, cu explicația: „SE ÎNTÂMPLĂ”.

Editor : Ș.R.