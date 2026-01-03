Live TV

Fostul premier și ministru al Apărării din Ucraina a fost numit într-o nouă funcție. Anunțul lui Volodimir Zelenski

Data publicării:
Denis Şmîhal
Denis Şmîhal. Foto: Profimedia

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat sâmbătă că intenţionează să-l numească pe ministrul Apărării, Denis Şmîgal, pe care speră să-l înlocuiască, în funcţia de ministru al Energiei, într-o remaniere a cabinetului care necesită încă aprobarea parlamentului.

"M-am întâlnit cu Denis Şmîgal. Îi sunt recunoscător pentru munca sa metodică la Ministerul Apărării şi pentru consolidarea proceselor de asigurare a protecţiei statului nostru. Acest tip de abordare sistematică este exact ceea ce are nevoie sectorul energetic ucrainean în acest moment", a declarat Zelenski pe reţelele de socializare.

Vineri, Zelenski a indicat că vrea să-l înlocuiască pe Şmîgal cu Mihailo Fedorov, actualul ministru al Transformării Digitale, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Zelenski, schimbarea urmăreşte eficientizarea conducerii apărării într-un context în care Ucraina se confruntă cu provocări majore de securitate şi are nevoie de o coordonare mai strânsă între tehnologie, apărare şi administraţia de stat.

Anterior, preşedintele Ucrainei l-a numit pe directorul Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării (GUR), Kiril Budanov, în funcţia de şef al cancelariei prezidenţiale.

Conducerea serviciului de informaţii militare a fost preluată de Oleg Ivaşcenko, care era şeful serviciului de informaţii externe.

Editor : A.R.

