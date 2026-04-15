Ucraina a recucerit o parte a teritoriului său în luna martie. Despre ce suprafață este vorba și unde se duc cele mai grele lupte

Militar Ucraina
Ucraina a recâştigat controlul asupra a aproape 50 de km pătraţi din teritoriul său de la Rusia, în martie, a declarat miercuri şeful armatei, Oleksandr Sîrski, consolidându-şi victoriile de la începutul anului, relatează Reuters.

El a adăugat că, odată cu schimbarea condiţiilor meteorologice, forţele Moscovei şi-au intensificat operaţiunile ofensive şi le desfăşoară de-a lungul a aproape întregii linii de front de 1.200 km.

Sîrski a spus că zona din jurul oraşului Pokrovsk din est, asediat, pe care Rusia încearcă să-l captureze în totalitate de la jumătatea anului 2024, a fost printre cele mai intense zone de luptă în luna martie.

El a evidenţiat, de asemenea, direcţiile Oleksandrivka, Kostiantînivka şi Lîman din sud-est şi est ca fiind punctele „cele mai fierbinţi” ale lunii.

Contraatacurile ucrainene din sud-est au contribuit la zădărnicirea eforturilor ruseşti din jurul Pokrovsk şi a ofensivei ruseşti de primăvară în general, au afirmat analiştii militari.

Sîrski a declarat săptămâna trecută că Ucraina a recâştigat controlul asupra unui teritoriu de 480 km² de la sfârşitul lunii ianuarie, iar preşedintele Volodimir Zelenski a descris la începutul acestei luni situaţia de pe linia frontului ca fiind cea mai favorabilă pentru Ucraina de la jumătatea anului trecut.

Pentru a reduce capacităţile ofensive ale Rusiei, forţele ucrainene au menţinut un ritm ridicat de lovituri asupra instalaţiilor militare, din industria de apărare şi a altor facilităţi din Rusia, a spus Sîrski.

În martie, Ucraina a lovit 76 de astfel de ţinte, inclusiv 15 instalaţii din industria de rafinare a petrolului, a precizat el.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra porturilor, rafinăriilor şi fabricilor de îngrăşăminte ruseşti, în încercarea de a reduce veniturile Moscovei din exporturile de mărfuri, pe fondul creşterii preţurilor globale cauzate de sancţiunile împotriva Iranului.

 

