Mark Rutte le cere țărilor NATO să nu „piardă din vedere Ucraina”: „Trebuie să ne asigurăm că are ce-i trebuie”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat miercuri statele membre ale Alianţei să nu „piardă din vedere Ucraina” şi să sporească ajutorul militar pentru această ţară, stabilind ca obiectiv pentru acest ajutor anul acesta 60 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 51 de miliarde de euro, relatează AFP şi Reuters.

„Trebuie să fim atenţi că suntem capabili să asigurăm un sprijin neîntrerupt pentru Ucraina”, a indicat Rutte în deschiderea unei reuniuni la Berlin a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, grup ce reuneşte ţările care susţin militar Ucraina în războiul cu Rusia, majoritatea ţări europene.

Șeful NATO le-a cerut statelor membre ale Alianţei să „investească mai mult pentru a atinge obiectivul de 60 de miliarde de dolari pentru sprijinul în materie de securitate şi apărare pentru Ucraina în acest an”.

Apărarea antiaeriană, dronele, rachetele şi muniţiile pentru artileria cu rază lungă de acţiune sunt principale priorităţi discutate la reuniunea de la Berlin, a enumerat Rutte, care a susţinut că „Ucraina îşi menţine poziţiile pe câmpul de luptă şi provoacă pierderi enorme ruşilor, peste 35.000 (de soldaţi) pe lună”.

„Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ce-i trebuie pentru a continua lupta. Aşadar, există un acord larg asupra acestui lucru de ambele părţi ale Atlanticului”, a mai spus el, referindu-se la mecanismul PURL („Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina”), iniţiativa NATO prin care ţări europene cumpără din SUA arme şi muniţii pentru Ucraina.

Această nouă reuniune a susţinătorilor Ucrainei are loc în timp ce procesul de negociere, iniţiat sub presiunea preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului, este în continuare în impas, în special din cauza chestiunii teritoriale.

Preşedintele rus Vladimir Putin cere Kievului cedarea întregii regiuni a Donbasului, adică aproximativ o cincime din provincia Doneţk rămasă sub control ucrainean, dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză orice concesie teritorială.

Pe de altă parte, războiul împotriva Iranului, lansat de SUA şi Israel, l-a împins pe cel din Ucraina într-un plan secundar.

