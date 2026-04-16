Ministerul rus al Apărării publică lista companiilor din Europa care produc drone pentru Ucraina. Medvedev: Sunt „ținte potențiale”

Ministerul rus al Apărării a publicat pe canalul său de Telegram liste de companii din diverse țări, majoritatea din Europa, care ar fi implicate în producția de drone de atac pentru Ucraina, relatează publicația independentă Meduza.

O listă, numită „Sucursale ale companiilor ucrainene din Europa”, include 11 companii, inclusiv din Londra, München, Riga, Vilnius și Praga. Lista numită „Întreprinderi străine care produc componente” include 10 companii, dintre care unele sunt situate în Madrid, Veneția și Haifa.

Totuși, una dintre liste include adresa Lerchenauer Strasse 28 din München, unde se află o clădire rezidențială.

Ministerul rus al Apărării și-a explicat gestul spunând că „publicul european nu ar trebui doar să înțeleagă clar adevăratele cauze ale amenințărilor la adresa securității sale, ci și să cunoască adresele și locațiile întreprinderilor «ucrainene» și «mixte» care produc drone și componente pentru Ucraina pe teritoriile lor”.

Directorul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a scris pe platforma X că este vorba despre „o listă de potențiale ținte pentru Forțele Armate Ruse”.

„Depinde de ce se va întâmpla în continuare dacă atacurile vor deveni realitate. Dormiți bine, parteneri europeni!”, a adăugat Medvedev, cunoscut pentru declarațiile sale belicoase.

Ministerul rus al Apărării a emis declarația după o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cancelarul german Friedrich Merz la Berlin, pe 14 aprilie. Înainte de întâlnire, celor doi lideri li s-au arătat șapte modele de drone produse de companii mixte germano-ucrainene, a relatat biroul lui Zelenski.

În aceeași zi, Germania și Ucraina au convenit asupra unui pachet de apărare de patru miliarde de euro, care include finanțarea de către Germania a unui contract pentru câteva sute de rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot.

