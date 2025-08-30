Live TV

Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost asasinat într-un atact armat. Reacția lui Volodimir Zelenski

andrii parubii
Foto: Andrii Parubîi Facebook

Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a promis că va fi făcută o anchetă detaliată care să elucideze toate aspectele acestui caz.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Lviv. Andrii Parubîi a fost ucis”, a scris Zelenski pe platforma X.

Zelenski a promis o anchetă detaliată pentru a elucida toate circumstanțele acestui caz.

Acest asasinat survine pe fondul continuării confruntărilor, în estul și sud-estul Ucrainei, între forțele armate ucrainene și cele ruse, transmit transmit AFP și Reuters preluate de Agerpres.

Andrii Parubî, deputat şi fost preşedinte al Radei (Parlamentul unicameral al Ucrainei - n.r.) în perioada 2014-2019, a fost ucis într-un atac armat la Liov, anunţă mai multe publicaţii ucrainene, inclusiv agenţia de presă Nexta.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone și 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei. În 21 de cazuri dronele și rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.

Un atac al forțelor ruse a vizat orașul Zaporojie, din sudul Ucrainei, unde o persoană a murit și alte cel puțin 24 au fost rănite, printre care trei copii. Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat pe aplicația Telegram că atacul a avariat infrastructura și mai multe clădiri de apartamente.

Pe de altă parte, armata ucraineană a informat că în cursul nopții de vineri spre sâmbătă a lovit rafinăriile din orașele rusești Krasnodar și Sizran.

