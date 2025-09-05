Live TV

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a fost operat, pentru a-i fi îndepărtate leziunile canceroase ale pielii

EXCLUSIVE: Former President Joe Biden attends church after cancer diagnosis in Greenville, DE.
Fostul președinte american Joe Biden. Foto: Profimedia

Joe Biden a suferit recent o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unor leziuni canceroase ale pielii, a declarat joi un purtător de cuvânt, aceasta fiind cea mai recentă problemă de sănătate a fostului președinte. Purtătoarea sa de cuvânt, Kelly Scully, a confirmat intervenția chirurgicală după ce Inside Edition a publicat un videoclip în care Biden părăsea o biserică din Delaware cu o cicatrice proaspătă pe frunte, potrivit Fox News.

Ea a spus că Biden, care are 82 de ani, a fost supus unei intervenții chirurgicale Mohs, o procedură utilizată pentru a îndepărta pielea până când nu mai rămân urme de celule canceroase.

Acum doi ani, în timp ce Biden era în funcție, i s-a îndepărtat o leziune de pe piept. Leziunea era un carcinom bazocelular, o formă comună de cancer de piele.

În mai, biroul lui Biden a anunțat că acesta a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată care s-a răspândit la oase.

„Cancerul ne afectează pe toți”, a scris Biden pe rețelele de socializare la acea vreme. „La fel ca mulți dintre voi, Jill și cu mine am învățat că suntem cei mai puternici în momentele dificile.”

Familia Biden s-a confruntat cu cancerul în repetate rânduri de-a lungul anilor. Fiul lui Biden, Beau, a murit din cauza unei tumori cerebrale, iar soția sa, Jill, a suferit două intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unor leziuni canceroase.

 

 

 

