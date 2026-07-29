Gărzile Revoluționare din Iran afirmă că au vizat trei petroliere în Strâmtoarea Ormuz

Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) susține că a „vizat și oprit” trei petroliere în Strâmtoarea Ormuz după ce acestea au ignorat avertismentele, potrivit agenției de știri Tasnim, preluate de Al Jazeera.

Numele navelor, proprietarii acestora, locația exactă și detaliile privind presupusele încălcări comise în această cale navigabilă nu au fost dezvăluite, însă Teheranul a respins ruta sudică de-a lungul coastei Omanului.

„Intervențiile și ordinele ilegale” ale SUA nu vor rămâne „fără răspuns din partea navelor din regiune”, se arată în declarația IRGC.

Omanul a obţinut sprijinul ţărilor din Golf pentru un proiect care ar permite Teheranului să perceapă redevenţe voluntare pentru utilizarea Strâmtorii Ormuz, a declarat marţi pentru Reuters o sursă din regiune.



Această iniţiativă urmăreşte să pună capăt perturbărilor intervenite în tranzitul hidrocarburilor ca urmare a conflictului între SUA, Israel şi Iran.



Preşedintele american Donald Trump, care a întrerupt brusc în weekend o campanie de bombardamente americane de două săptămâni într-o nouă cotitură strategică, a afirmat că sunt în curs de desfăşurare "discuţii bune" cu Iranul, ameninţând totodată să reia loviturile dacă negocierile eşuează. La rândul său, Iranul neagă că ar încerca să reia discuţiile cu SUA.



Washingtonul a reluat campania de bombardamente la începutul lunii pentru a pune capăt controlului exercitat de Iran asupra strâmtorii, prin care tranzitau aproximativ o cincime din producţia mondială de petrol şi gaz natural lichefiat (GNL) înainte de război.



Iranul a închis de fapt strâmtoarea pentru navele care nu aparţin ţării sale în urma atacului lansat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie. La rândul lor, Statele Unite au impus o blocadă porturilor iraniene.



Un acord încheiat luna trecută între SUA şi Iran a permis redeschiderea parţială a strâmtorii, dar acordul a eşuat la începutul lunii iulie, după ce Iranul a deschis focul asupra unor nave care încercau să tranziteze pe un traseu pe care nu îl aprobă.



Iranul a declarat că doreşte să administreze strâmtoarea împreună cu Omanul, care controlează malul opus, şi să perceapă taxe de la navele care o traversează. Washingtonul doreşte să revină la situaţia existentă înainte de război, când navele puteau trece liber, fără a plăti nimic, şi susţine că perceperea unor taxe obligatorii ar fi ilegală.



Potrivit propunerii Omanului, Iranul nu ar exercita un control exclusiv şi redevenţele ar fi voluntare, a precizat o sursă pentru Reuters. Acest sistem ar fi similar cu cel în vigoare în strâmtoarea Malacca, din Asia, unde Indonezia, Malaezia şi Singapore solicită navelor contribuţii voluntare pentru finanţarea navigaţiei, protejării mediului şi operaţiunilor de căutare şi salvare.



Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a discutat luni despre situaţia din Strâmtoarea Ormuz cu omologii săi din Oman şi Arabia Saudită, subliniind necesitatea unei cooperări regionale, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe iranian.

Editor : M.C