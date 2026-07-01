Live TV

Franţa acordă încă un concediu plătit după nașterea sau adopția unui copil. Ambii părinți pot beneficia de el

Data publicării:
bebelus in bratele mamei
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Începând de miercuri, părinţii din Franţa vor avea dreptul la un nou concediu de naştere, o măsură de susţinere a natalităţii aflate în declin de mai mulţi ani.

Acest nou „concediu suplimentar de naştere”, plătit şi cu o durată de una sau două luni, se adresează ambilor părinţi în momentul naşterii sau adoptării unui copil, relatează AFP, citată de Agerpres.

El se adaugă concediului de maternitate de 16 săptămâni şi celui de paternitate de 28 de zile, existente deja.

Părinţii vor putea să recurgă pe urmă la concediul parental plătit cu circa 450 euro/lună, cu normă întreagă sau parţială, până când copilul împlineşte vârsta de 3 ani.

Noul concediu poate fi luat simultan sau alternativ de cei doi părinţi şi poate fi fracţionat în două perioade de o lună.

Indemnizaţia va fi de 70% din salariul net în prima lună şi de 60% în a doua lună, în limita unui plafon lunar de 4.005 euro, la 1 ianuarie 2026.

Anunţat în ianuarie 2024 de către preşedintele francez Emmanuel Macron, concediul de naştere este prezentat de guvern ca o măsură de susţinere a natalităţii, aflată în declin marcant în Franţa de mai mulţi ani.

În 2025, în Franţa s-au născut 644.000 de copii, cu aproape un sfert mai puţini decât în 2010, ultimul an în care s-a înregistrat un vârf al naşterilor, potrivit Institutului naţional de statistică (Insee).

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
calin georgescu la tribunal
3
Dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra, amânat de...
nicusor dan face declaratii
4
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Vadim Ermolaev
5
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Digi Sport
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alegeri franta
Când au loc alegerile prezidențiale din Franța: ultimul mandat al lui Emmanuel Macron se încheie pe 13 mai 2027
Shanghai,china-oct.20th,2024:amazon,,Temu,,Shein,App,Icon,On,Screen.,Assorted,Online
Influencerii francezi au interzis la a face reclamă pentru Shein și Temu: care e motivul
FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between France and Sweden at New York New Jersey Stadium on June 30, 2026 in East Rutherford, New Jersey, USA.
CM 2026: Franţa, calificată în optimi, după ce a învins Suedia
jl melenchon se uita in telefon
Un candidat la alegerile prezidențiale pledează pentru ieşirea Franţei din NATO şi consolidarea cooperării cu China
Fotbalistul, alături de soție și copii. Foto Instagram
Tragedie în familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo: soția și cei doi copii au murit în cutremurul din Venezuela
Recomandările redacţiei
nori de furtuna
ANM: Cod roșu în Cluj și Ilfov și avertizări de furtuni violente în...
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
Decizia prin care PNL a convocat Congresul Extraordinar a fost...
photo-collage.png - 2026-07-01T155420.927
Incendiu la metrou după furtună, la stația Universitate. Circulația...
Dan Motreanu.
Mesajul lui Dan Motreanu pentru Sorin Grindeanu, după ce a zis că...
Ultimele știri
Viorel Pașca și familia lui au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Primele imagini cu ieșirea lor de la DIICOT
Locuințele unor lideri ai partidului aflat la putere în Grecia au fost atacate cu dispozitive incendiare. 5 oameni au fost răniţi
Cutremurele succesive din Venezuela au distrus aproape 60.000 de clădiri și au lăsat în urmă tone de moloz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Ce AVERE au de împărțit Ileana Sterp și Daniel Aloman. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Fanatik.ro
„Apa Nova, unde sunt banii investiţi, sutele de milioane?” Compania franceză a eşuat lamentabil după furtuna...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Revoluţie în arbitrajul din SuperLiga! Regulile de la Cupa Mondială vor fi aplicate în campionat. Ce...
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...