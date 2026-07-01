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Când au loc alegerile prezidențiale din Franța: ultimul mandat al lui Emmanuel Macron se încheie pe 13 mai 2027

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Alegeri franta
Foto: Profimedia
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Alegătorii francezi se vor prezenta la urne pentru a alege un nou președinte pe 18 aprilie și pe 2 mai anul viitor, potrivit a doi oficiali guvernamentali cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre o decizie care nu a fost încă făcută publică, scrie Politico.

Detaliile privind alegerile, relatate pentru prima dată de ziarul local „Ouest France”, sunt așteptate să fie anunțate public după ședința de guvern de miercuri dimineață.

Având în vedere constrângerile legale și constituționale privind datele alegerilor prezidențiale din Franța, singurele alte date posibile ar fi fost 11 aprilie și 25 aprilie. Cu toate acestea, datele alese vor face ca alegerile să aibă loc mai aproape de 13 mai, data la care se încheie al doilea mandat al președintelui Emmanuel Macron.

Întrucât Macron nu poate candida, conform Constituției, pentru un al treilea mandat consecutiv, un număr impresionant de candidați se aliniază pentru a-l înlocui. Printre aceștia se numără doi dintre foștii săi prim-miniștri, Edouard Philippe și Gabriel Attal, precum și liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon.

Favoritul va fi candidatul care va candida din partea partidului de extremă-dreapta Adunarea Națională. Însă formațiunea nu poate decide dacă va candida liderul de lungă durată Marine Le Pen sau vedeta în ascensiune Jordan Bardella până când o instanță nu se va pronunța asupra recursului depus de Le Pen împotriva condamnării sale pentru deturnarea de fonduri UE și a interdicției de cinci ani de a candida pentru o funcție publică.

Editor : B.E.

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