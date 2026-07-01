CM 2026: Franţa, calificată în optimi, după ce a învins Suedia

Reprezentativa Franţei s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a dispus fără drept de apel de selecţionata Suediei, într-un meci în care Kylian Mbappe a marcat de două ori.

Kylian Mbappe a marcat în minutele 45 şi 75, iar Bradley Barcola a punctat în minutul 53, transmite News.ro.

Mbappé a marcat până acum 18 goluri în tot atâtea meciuri de la Cupa Mondială (4 în 2018, 8 în 2022 şi deja 6 în 2026). Căpitanul francez îl depăşeşte acum pe Miroslav Klose, care a coborât pe locul trei în clasamentul golgheterilor din toate timpurile ai turneului (16 goluri), un record pe care l-a egalat lunea trecută datorită dublei sale împotriva Irakului.

Acum împarte primul loc în acest clasament cu Lionel Messi, care a ridicat recordul la 18 goluri cu cele 6 goluri marcate în această ediţie şi ar putea să-şi îmbunătăţească şi mai mult recordul în meciul din şaisprezecimile de finală dintre Argentina şi Capul Verde, de vineri seară/sâmbătă dimineaţă. Argentinianul participă la a şasea Cupă Mondială. Între timp, Mbappé joacă la a treia sa Cupă Mondială.

Suedia: Widell Zetterstrom - Gudmundsson, Lindelof, Lagerbielke - Stroud (Ali - 66), Ayari (Nygren - 82), Bergvall (Zeneli - 66), Svensson (Svanberg - 82) - Isak (Nilsson - 90), Gyokeres, Elanga. Selecţioner: Stale Solbakken

Franţa: Maignan - Koundé (Gusto - 75), Upamecano, Saliba, Digne (T. Hernandez - 75) - Rabiot, Tchouaméni - Dembélé (Doue - 75), Olise (Cherki - 85), Barcola - Mbappé (Mateta - 85). Selecţioner: Didier Deschamps

Meciul a fost arbitrat de olandezul Danny Makkelie.

În optimi, Franţa va întâlni naţionala Paraguayului.

Editor : A.C.