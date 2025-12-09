Live TV

Fraudele legate de COVID au costat Marea Britanie aproape 11 miliarde de lire sterline

Cererile frauduloase pentru fonduri plătite din banii contribuabililor în timpul pandemiei de COVID-19 au costat finanțele publice ale Marii Britanii 10,9 miliarde de lire sterline (14,5 miliarde de dolari), a anunțat guvernul marți, citând concluziile unui nou raport independent, informează Reuters.

Raportul Comisarului pentru combaterea fraudelor legate de COVID a arătat că multe scheme precum „Bounce Back Loans” și „Eat Out to Help Out”, implementate de fostul guvern conservator, nu au fost prevăzute cu măsuri împotriva fraudei, a precizat guvernul.

„Lăsarea ușii din față larg deschise în fața fraudei i-a costat pe britanici 10,9 miliarde de lire sterline - bani care ar fi trebuit să finanțeze serviciile noastre publice, să sprijine familiile și să consolideze economia”, a transmis ministrul finanțelor, Rachel Reeves, într-un comunicat.

Guvernul a declarat că a recuperat până acum 400 de milioane de lire sterline în urma eforturilor de a recupera o parte din pierderi.

„Raportul arată că măsurile anti-fraudă au fost «inadecvate» și că s-au îmbunătățit mai târziu în timpul pandemiei”, a precizat ministerul finanțelor.

Întocmit de Tom Hayhoe, care a condus anterior organizații din domeniul servicilor de sănătate, raportul a evidențiat responsabilitatea slabă, datele de calitate proastă și contractele deficitare ca fiind principalele motive pentru pierderea celor 10,9 miliarde de lire sterline.

Marea Britanie a înregistrat peste 230.000 de decese cauzate de COVID, o rată a mortalității similară cu cea a Statelor Unite și a Italiei și încă se recuperează după consecințele economice.

