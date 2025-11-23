Frustrare a unor oficiali americani în legătură cu întâlnirea de luna trecută dintre reprezentanții Administrației și Kirill Dmitriev

Oficialii și legislatorii americani sunt din ce în ce mai îngrijorați de o întâlnire care a avut loc luna trecută, în cadrul căreia reprezentanți ai Administrației Trump s-au întâlnit cu Kirill Dmitriev, un trimis rus care se află sub sancțiuni americane, pentru a elabora un plan de încheiere a războiului din Ucraina, potrivit mai multor surse familiarizate cu acest subiect, citate de Reuters.

Întâlnirea a avut loc la Miami la sfârșitul lunii octombrie și i-a inclus pe trimisul special Steve Witkoff, ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, și pe Dmitriev, care conduce Fondul Rus de Investiții Directe (RDIF), unul dintre cele mai mari fonduri suverane de investiții din Rusia.

Aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitriev a jucat un rol important în negocierile cu SUA privind războiul și s-a întâlnit cu Witkoff de mai multe ori în acest an. Administrația Trump a emis o derogare specială pentru a-i permite intrarea în țară, a declarat un înalt oficial american pentru Reuters.

Dmitriev și fondul său au fost incluși pe lista neagră a Guvernului american în 2022, în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Sancțiunile interzic efectiv cetățenilor și companiilor americane să aibă relații cu ei.

Ce a discutat Dmitriev în SUA

Reuniunea a dus la elaborarea unui plan în 28 de puncte pentru încheierea războiului, au declarat două persoane familiarizate cu situația. Planul, care a fost făcut public la începutul acestei săptămâni de Axios, a surprins oficialii americani din diferite colțuri ale Administrației și a stârnit confuzie la ambasadele din Washington și din capitalele europene.

De asemenea, acesta a stârnit critici din partea ucrainienilor și a aliaților lor, care consideră că este puternic înclinat în favoarea intereselor rusești, președintele ucrainean Volodimir Zelenski promițând vineri că nu va trăda interesele Ucrainei.

Documentul, care solicită concesii majore din partea Ucrainei, pare să contravină poziției mai dure adoptate recent de Administrația Trump față de Moscova, inclusiv prin sancțiuni asupra sectorului energetic.

Nu este clar dacă Dmitriev a venit la întâlnirea de la Miami cu anumite cereri din partea Rusiei și dacă acestea au fost incluse în planul de pace.

Două persoane familiarizate cu întâlnirea au declarat că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, s-a aflat și el la Miami la începutul acestei săptămâni pentru a discuta planul cu Witkoff.

O sursă familiarizată cu situația a declarat că Witkoff i-a vorbit lui Umerov despre plan în timpul acelei vizite și că Statele Unite au transmis planul Ucrainei prin intermediul guvernului turc miercuri, înainte de a-l prezenta direct la Kiev joi.

Umerov și-a descris rolul ca fiind „tehnic” și a negat că ar fi discutat planul în detaliu cu oficialii americani.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un comunicat că orice plan de pace „trebuie să ofere garanții de securitate și descurajare pentru Ucraina, Europa și Rusia” și să ofere stimulente economice atât Ucrainei, cât și Rusiei.

„Acest plan a fost elaborat pentru a reflecta realitățile situației și pentru a găsi cel mai bun scenariu avantajos pentru ambele părți, în care ambele părți câștigă mai mult decât trebuie să ofere”, a spus ea.

Trump a declarat vineri că se așteaptă ca Zelenski să semneze planul până la sărbătoarea de Ziua Recunoștinței. SUA au avertizat Ucraina că ar putea reduce asistența militară dacă nu semnează, a relatat Reuters.

Într-un discurs ținut vineri seara, Zelenski a anunțat discuții cu partenerii Ucrainei privind măsurile necesare pentru a pune capăt războiului.

„Reprezentanții noștri știu cum să protejeze interesele naționale ale Ucrainei și ce anume este necesar pentru a împiedica Rusia să lanseze o a treia invazie, o altă lovitură pentru Ucraina”, a spus el.

Într-o declarație separată făcută sâmbătă, Trump a spus că propunerea sa nu era oferta finală, semnalând posibilitatea unor ajustări, întrucât Ucraina și aliații săi europeni au subliniat că planul ar putea servi ca bază pentru negocieri, dar necesită modificări semnificative.

Unii oficiali au fost luați prin surprindere

Mulți înalți funcționari din cadrul Departamentului de Stat și al Consiliului Național de Securitate nu au fost informați, au spus cele două persoane familiarizate cu planul. Trimisul special pentru Ucraina, Keith Kellogg, care a colaborat cu ucrainenii la negocierea încetării războiului și intenționează să demisioneze în ianuarie, a fost, de asemenea, exclus din discuțiile conduse de Witkoff și Dmitriev, au spus ei.

Un înalt oficial american a declarat că secretarul de Stat Marco Rubio a fost informat cu privire la planul în 28 de puncte, dar nu a precizat când a fost informat.

„Secretarul Rubio a fost implicat îndeaproape în întregul proces de elaborare a unui plan pentru încheierea războiului din Ucraina. Orice insinuare contrară este complet falsă. Aceasta include discuții cu ambele părți implicate în conflict – de multe ori – pentru a facilita... schimbul de idei în vederea stabilirii unei păci durabile”, a declarat Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt principal al Departamentului de Stat.

Unii oficiali americani și alte persoane consultate de Reuters au contestat această caracterizare, un oficial afirmând că planul conține elemente pe care secretarul de Stat le-a respins anterior.

Situația a stârnit îngrijorări în cadrul Administrației și în Capitol Hill că Witkoff și Kushner au ocolit procesul interinstituțional și că discuțiile cu Dmitriev au dus la un plan care favorizează interesele Rusiei.

Acesta include cereri pe care Rusia le-a formulat anterior - ca Ucraina să renunțe la o parte din teritoriul său din estul țării pe care încă îl controlează, să recunoască Crimeea ca parte a Rusiei și să se angajeze să nu adere la NATO.

„Acest așa-numit «plan de pace» are probleme reale și sunt foarte sceptic că va duce la pace”, a declarat senatorul Roger Wicker din Mississippi, președintele republican al Comitetului Senatului pentru Servicii Armate. „Ucraina nu ar trebui să fie forțată să cedeze teritoriile sale unuia dintre cei mai flagranți criminali de război din lume, Vladimir Putin.”

Preocupări legate de Dmitriev

Discuțiile Administrației cu Dmitriev au îngrijorat și unii membri ai comunității de informații, a declarat un oficial american familiarizat cu problema.

Dmitriev și-a folosit anterior rolul la RDIF pentru a stabili relații cu diverse guverne și companii occidentale, chiar și în contextul sancțiunilor americane.

CIA a refuzat să comenteze preocupările comunității de informații cu privire la Dmitriev.

În timpul primei Administrații Trump, Dmitriev a stabilit contacte cu echipa președintelui pentru a restabili relațiile dintre Washington și Moscova.

Într-o întâlnire din 2017 cu Erik Prince, fostul CEO al Blackwater și aliat al lui Trump, Dmitriev a discutat despre relațiile dintre SUA și Rusia, potrivit unui raport al Departamentului Justiției publicat de consilierul special Robert Mueller în 2019. Echipa lui Mueller investiga legăturile dintre echipa lui Trump și Rusia.

Într-o întâlnire separată cu un prieten al lui Kushner, Dmitriev a elaborat un plan de reconciliere pentru a consolida legăturile dintre SUA și Rusia, se arată în raport.

Echipa Mueller a declarat în raportul său că nu a stabilit că campania Trump s-a coordonat cu rușii pentru a influența alegerile din 2016.

Dmitriev a lucrat, de asemenea, direct cu Kushner în timpul primei administrații. În timpul pandemiei, Dmitriev a coordonat împreună cu Kushner livrarea de ventilatoare către SUA. Ventilatoarele au fost furnizate de RDIF și au provocat îngrijorare în rândul oficialilor de la Departamentul Trezoreriei, care se temeau că SUA ar putea încălca propriile sancțiuni, potrivit unui înalt oficial american.

În ultimii ani, Dmitriev a apărut la diferite posturi de televiziune americane și la evenimente precum Forumul Economic Mondial de la Davos, pentru a promova consolidarea relațiilor comerciale dintre SUA și Rusia.

El a transmis un mesaj similar la întâlnirea de la Miami, potrivit declarațiilor publice ale participanților la întâlnire.

Vizita sa a inclus și o întâlnire cu reprezentanta SUA Anna Luna, republicană din Florida. În cadrul întâlnirii, Dmitriev și Luna au discutat despre consolidarea relațiilor comerciale dintre SUA și Rusia.

Întâlnirea dintre cei doi a fost stabilită la începutul lunii, pe fondul declarațiilor Lunei că a primit dosarele referitoare la JFK din partea Rusiei.

Într-un videoclip realizat de RIA, una dintre agențiile de știri de stat din Rusia, Luna este văzută acceptând o cutie de bomboane de ciocolată cu chipul lui Putin inscripționat pe față.

Imaginile par să îi arate pe Luna și Dmitriev într-o sală de conferințe a hotelului Faena din Miami.

Hotelul Faena este deținut de Access Industries, o companie condusă de Len Blavatnik, potrivit site-ului web al companiei. Blavatnik, care s-a născut în Ucraina și are dublă cetățenie americană și britanică, și-a câștigat inițial banii în parteneriat cu Viktor Vekselberg, un miliardar rus sancționat de SUA pentru legăturile sale cu Putin.

Blavatnik s-a debarasat complet de toate activele rusești după invazia Rusiei din 2022 în Ucraina, potrivit purtătorului său de cuvânt.

Compania lui Witkoff, Witkoff Group, face afaceri cu Blavatnik, inclusiv în Miami.

