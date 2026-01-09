Furtună mortală în Turcia: cel puțin cinci morți, mai mulți răniți și pagube majore în mai multe regiuni

Cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite grav în urma furtunilor care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, potrivit presei locale, citate de AFP. Vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante în mai multe provincii ale țării, relatează News.ro.

Conform postului privat NTV, un bărbat de 58 de ani din provincia Karaman și o femeie de 60 de ani care locuia în apropiere de Aksaray au murit după ce au fost loviți de acoperișuri smulse de vânt.

În Bursa, un tânăr sirian în vârstă de 24 de ani și-a pierdut viața joi, după ce un zid s-a prăbușit peste el, a relatat agenția oficială de presă Anadolu.

Un alt deces a fost înregistrat în provincia Denizli, unde un pensionar a murit după ce a căzut de pe acoperișul locuinței sale, potrivit presei locale.

Un incident grav a avut loc și în apropierea litoralului, în stațiunea balneară Kuşadası, de pe coasta Mării Egee. Trei muncitori care lucrau pe un șantier au fost luați de valuri. Cadavrul unuia dintre ei, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit, în timp ce ceilalți doi au fost transportați la spital, unul dintre ei aflându-se în stare critică.

Furtuna a provocat pagube semnificative și în Istanbul, principalul oraș al țării. Joi, vânturile puternice care au măturat jumătatea vestică a Turciei au avariat zeci de iahturi ancorate la docuri, fără a face însă victime. Autoritățile locale au anunțat că aproape o sută de acoperișuri au fost smulse, iar 45 de copaci au fost doborâți de rafale.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor și monitorizează evoluția condițiilor meteo, în timp ce populația a fost avertizată să evite zonele periculoase și deplasările inutile în contextul vremii severe.

