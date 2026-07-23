Ministerul Apărării a prezentat, joi seară, informaţii detaliate despre Corveta 261, achiziţionată din Turcia, despre dotările acesteia şi armamentul pe care îl are instalat.

„Corveta 261 - Realitatea dincolo de dezinformare. Vă prezentăm cele mai importante informaţii despre cea mai nouă navă de luptă din dotarea Forţelor Navale Române”, au transmis, joi seară, pe Facebook, oficialii Ministerului Apărării, distribuind un clip video cu informaţii.

Potrivit datelor transmise, corveta a fost construită în Turcia, în cadrul programului HISAR, fiind comisionată în decembrie 2024, imediat după finalizarea construcţiei şi intrată în serviciul Forţelor Navale Române pe 20 iunie 2026.

Corveta a costat 223 milioane de euro.

Nava este proiectată pentru:

supraveghere;

recunoaştere;

patrulare;

interdicţie maritimă;

căutare-salvare pe mare;

lupta la suprafaţă;

apărare antiaeriană;

lupta antisubmarin;

operarea unui elicopter de la bord.

Ministerul Apărării prezintă şi detalii despre capabilităţile şi armamentul instalat pe navă.

Capabilităţi moderne:

radar 3D;

sonar de chilă;

radar de control al focului cu senzori electro-optici;

sisteme moderne de război electronic;

sistem integrat de comunicaţii;

sisteme moderne de identificare, clasificare şi angajare a ameninţărilor.

Armament:

tun naval de 76 mm;

două mitraliere de 12,7 mm;

sistem de lansare a proiectilelor de bruiaj pasiv (Chaff Launching System).

„Corveta a fost livrată împreună cu muniţia aferentă instalaţiilor artileristice de la bord, au transmis oficialii MApN, adăugând că, în a doua parte a anului 2026, este planificată instalarea unor sisteme suplimentare de luptă, în cadrul unei dezvoltări viitoare de 42 de milioane de euro.

Acestea constau în:

sistem VLS pentru rachete antiaeriene;

sistem CIWS de 35 mm;

lansatoare de racheto-torpile;

sistem IRST.

Ulterior, prin programul SAFE, vor fi integrate şi rachetele NSM.

Editor : Ș.R.