Președintele american Donald Trump a spus luni într-o conferință de presă că va merge vineri în Rusia pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Summit-ul celor doi lideri este însă programat în Alaska, teritoriu american.

Trump a făcut declarația în timpul unei conferințe de presă în care a anunțat că trimite Garda Națională la Washington D.C. pentru a lupta împotriva criminalității.

„Pentru mine e jenant să fiu aici. Șitiți, mă voi întâlni cu Putin, merg vineri în Rusia. Nu-mi place să fiu aici și să vorbesc despre cât de nesigură și de murdară și de dezgustătoare e această capitală, care era odată frumoasă”, a spus el.

Săptămâna trecută, Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin vineri, în Alaska, după ce a prezentat în avanpremieră termenii unui potențial acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea include „un schimb de teritorii”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este „pregătită să colaboreze cu Trump”, dar a promis că poporul său „nu își va da pământul ocupantului”.

Surse apropiate Casei Albe au spus ieri că președintele SUA ia în calcul să îl invite și pe Zelenski în Alaska, pentru summit-ul din 15 august. Zelenski și aliații europeni, în frunte cu Emmanuel Macron, au subliniat că nu se poate decide soarta Ucrainei fără reprezentanți ai Kievului.

Editor : M.B.