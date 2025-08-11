Live TV

Video Gafa lui Donald Trump: Merg vineri în Rusia, mă întâlnesc cu Putin

Data publicării:
Președintele SUA. Donald Trump
Președintele SUA. Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a spus luni într-o conferință de presă că va merge vineri în Rusia pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Summit-ul celor doi lideri este însă programat în Alaska, teritoriu american.

Trump a făcut declarația în timpul unei conferințe de presă în care a anunțat că trimite Garda Națională la Washington D.C. pentru a lupta împotriva criminalității.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Pentru mine e jenant să fiu aici. Șitiți, mă voi întâlni cu Putin, merg vineri în Rusia. Nu-mi place să fiu aici și să vorbesc despre cât de nesigură și de murdară și de dezgustătoare e această capitală, care era odată frumoasă”, a spus el.

Săptămâna trecută, Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin vineri, în Alaska, după ce a prezentat în avanpremieră termenii unui potențial acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea include „un schimb de teritorii”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este „pregătită să colaboreze cu Trump”, dar a promis că poporul său „nu își va da pământul ocupantului”.

Surse apropiate Casei Albe au spus ieri că președintele SUA ia în calcul să îl invite și pe Zelenski în Alaska, pentru summit-ul din 15 august. Zelenski și aliații europeni, în frunte cu Emmanuel Macron, au subliniat că nu se poate decide soarta Ucrainei fără reprezentanți ai Kievului.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
3
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
5
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Digi Sport
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital...
Donald Trump
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua...
grindeanu
Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Call With French President Emmanuel Macron, Kiev, Ukraine - 20 May 2025
Trump va avea o videoconferință cu liderii europeni pentru a coordona...
Ultimele știri
Un bărbat a stat timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere în sufragerie, acoperit cu o pătură
Sute de persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei din cauza incendiilor de vegetaţie și peste 700 de pompieri luptă cu flăcările
Semnalul GPS din țările baltice este perturbat, iar bruiajul vine de la o bază militară secretă rusă. Și România semnalează probleme
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Vladimir Putin:
Opt țări nordice îi trimit un mesaj lui Trump în legătură cu acordul de pace în Ucraina. „Trebuie presiuni constante asupra lui Putin”
trump obama
Donald Trump a ascuns portretele lui Barack Obama și George Bush din Casa Albă. Unde au fost mutate tablourile
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Cum conduce Trump America: președintele care-și dă cu părerea despre orice. „El este şeful departamentului de marketing”
The,Sun,Sets,Behind,An,Australian,F-35a,Lighting,Ii,At
Elveția reevaluează cumpărarea de avioane F-35 după ce Donald Trump a impus țării o taxă vamală de 39%
Robert Fico și Vladimir Putin
Fico afirmă că Ucraina „va plăti scump” la întâlnirea din Alaska. „Indiferent de negocierile între elefanți, iarba va avea de suferit”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit...
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui...
Adevărul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
Concurență pentru CFR Cluj! Vor să îl transfere pe Andrei Coubiș
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR, printr-o firmă apropiată de PNL. De la 90.000 la...
Newsweek
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”