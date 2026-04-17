Popularitatea lui Putin a ajuns la un minim istoric în ultima perioadă din cauza blocării internetului în Rusia (sondaj)

Gradul de aprobare a activității președintelui rus Vladimir Putin scade pentru a șasea săptămână consecutivă, pe fondul blocării accesului la internet și al creșterii impozitelor. Acest lucru reiese din datele furnizate de Centrul All-Russian pentru Studiul Opiniei Publice (VTsIOM).

Conform sondajului realizat în perioada 6-12 aprilie 2026, nivelul de aprobare a activității președintelui a fost de 66,7%, scăzând cu 1,1 puncte procentuale în decursul unei săptămâni. Nivelul de încredere în Putin a scăzut, de asemenea, cu 1,8 puncte procentuale, până la 72%.

În același timp, se înregistrează o scădere a evaluărilor activității guvernului: evaluarea pozitivă a activității premierului Mihail Mișustin a fost de 44,7% (minus 0,4 puncte procentuale), iar a întregului guvern — de 40,2% (minus 0,1 puncte procentuale). La începutul lunii februarie 2026, indicatorii se situau la nivelul de 75,1% (aprobare) și 78,7% (încredere).

Scade și nivelul de susținere al partidului de guvernământ „Rusia Unită”, care a fost de 27,3% (în scădere cu 2,4 puncte procentuale pe săptămână). În același timp, ratingurile celorlalte partide parlamentare înregistrează o creștere: „Oameni Noi” — 12,4% (+0,1 puncte procentuale), KPRF — 10,9% (+0,6 puncte procentuale), LDPR — 10,8% (+0,3 puncte procentuale), „Rusia Justă” — 5,2% (+0,3 puncte procentuale).

Un strateg politic care colaborează cu administrația președintelui Federației Ruse a indicat ca una dintre cauzele scăderii popularității blocarea aplicației Telegram și restricțiile impuse internetului mobil, precum și creșterea prețurilor și oboseala provocată de război.

În martie 2026, restricțiile privind accesul la internet și la serviciile digitale s-au intensificat. Pe 5 martie, locuitorii Moscovei au început să semnaleze în masă întreruperi ale conexiunii mobile și ale internetului. Pe 15 martie, numărul plângerilor privind disfuncționalitățile aplicației Telegram a ajuns la aproximativ 12.000, iar pe 16 martie — la aproape 6.000.

Agenția Bloomberg, citând surse, a informat că autoritățile ar putea revizui restricțiile privind internetul din cauza scăderii popularității președintelui.

De asemenea, situația din mediul de afaceri rămâne dificilă. Conform unui studiu realizat de asociația „Opora Rusiei”, marea majoritate a antreprenorilor evaluează negativ primul trimestru al anului. Despre această dinamică nefavorabilă au raportat anterior și Fundația „Opinia Publică” și Școala Superioară de Economie: conform datelor acestora, aproximativ o treime dintre reprezentanții întreprinderilor mici iau în considerare posibilitatea închiderii sau vânzării companiilor lor. Principalele dificultăți ale întreprinderilor mici și mijlocii sunt legate de povara fiscală. De la 1 ianuarie 2026, cota de bază a TVA-ului în Rusia a fost majorată de la 20% la 22%.

