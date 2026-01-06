Generalul Ben Hodges: „SUA nu mai sunt considerate de încredere. Europa să fie fermă împotriva lui Trump în privința Groenlandei”

Statele Unite au nevoie ca Europa să „rămână fermă” împotriva administrației Trump, a afirmat generalul american în retragere Bon Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, pe fondul noilor temeri că Washingtonul ar putea cuceri Groenlanda cu forța. Într-un interviu acordat luni postului TVP World, generalul-locotenent în retragere Ben Hodges a mai spus că trimiterea trupelor americane pentru a cuceri Groenlanda ar fi un ordin „ilegal” și că speră ca armata americană să fie de acord cu acest lucru.

Hodges, care a comandat în trecut Armata SUA în Europa, a afirmat că Vechiul Continent nu a reușit să-și asigure suficient propria securitate în trecut și se confruntă acum cu un partener nesigur la Washington.

„Europa să ne ajute, să ne salveze de noi înșine”

„Europa a presupus prea mult timp că Statele Unite îi vor asigura întreaga protecție. Astfel, națiunile europene nu au făcut ceea ce trebuiau să facă și au depins de Rusia pentru energie.

SUA nu mai sunt considerate de încredere... Țările europene vor trebui să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate. Cred că noi, SUA, vom regreta mult timp pierderea încrederii.

Statele Unite au cheltuit miliarde de dolari și zeci de ani ajutând Europa după Al Doilea Război Mondial, și sunt foarte mândru și bucuros că am făcut acest lucru. Acum, cred că ne aflăm într-o situație în care Statele Unite au nevoie de Europa să ne ajute, să ne salveze de noi înșine... să rezistăm cu fermitate acestei administrații”, a spus Hodges.

Comentariile vin după ce Donald Trump și-a repetat amenințările de a prelua controlul asupra Groenlandei, despre care președintele SUA spune că este importantă din punct de vedere strategic pentru apărarea țării sale și ca sursă de bogăție minerală.

Venind în urma capturării surprinzătoare a liderului venezuelean Nicolás Maduro de către Washington în weekend, comentariile au reaprins temerile că SUA ar putea lua în considerare utilizarea forței pentru a asigura Groenlanda.

Insula atlantică face parte din Regatul Danemarcei și, prin urmare, din NATO. Deși perspectiva ca SUA să atace un alt membru al Alianței ar fi părut improbabilă în trecut, premierul danez Mette Frederiksen a declarat luni că Trump „ar trebui luat în serios când spune că vrea Groenlanda”.

Operațiunea din Groenlanda „pare mai plauzibilă”

În interviul acordat TVP World, Hodges a declarat că, după raidul SUA asupra Venezuelei, trimiterea de trupe în Groenlanda de către Trump „pare mai plauzibilă”.

Generalul în retragere a declarat: „Obișnuiam să cred... că este ridicol... Danezii și groenlandezii ne-au primit cu brațele deschise, așa că am crezut că Trump nu ar face asta niciodată. Dar după acest weekend, pare mai plauzibil.

Cred că pare interesat să facă ceva cu un teatru ca acesta... În opinia mea, acesta ar fi un ordin ilegal pentru armata SUA și sper că vor privi lucrurile în acest fel.”

Când a fost întrebat despre comentariile făcute luni de Frederiksen, potrivit cărora „dacă Statele Unite atacă o altă țară NATO, totul se oprește”, Hodges a spus că un astfel de scenariu ar fi dezastruos pentru alianța militară.

„Cred că ar fi un dezastru pentru noi toți, pentru toți membrii NATO, dacă acest lucru ar fi văzut cumva ca sfârșitul NATO... Acesta este un scenariu de vis pentru ruși”, a adăugat comandantul pensionat.

