Georgia ameninţă că dă în judecată BBC după un reportaj în care afirmă că protestatarii au fost atacaţi cu o armă chimică

Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a ameninţat luni că dă în judecată postul britanic BBC, după ce acesta a publicat un reportaj în care afirmă că forţele de ordine georgiene au folosit anul trecut o armă chimică pentru a dispersa protestele antiguvernamentale.

Într-o declaraţie difuzată luni, partidul Visul Georgian denunţă "afirmaţiile absurde şi false" ale postului BBC şi îl ameninţă pe acesta că "va acţiona pe toate căile legale disponibile" pentru a-l trage la răspundere.

Potrivit postului britanic - ameninţat cu instanţa într-un caz separat şi de preşedintele american Donald Trump pentru că i-a editat un discurs -, autorităţile georgiene ar fi folosit "o armă chimică ce datează din Primul Război Mondial", un gaz incapacitant denumit camit, care provoacă arsuri, tuse şi vărsături.

Serviciile de securitate georgiene au anunţat că au lansat o anchetă pentru a stabili "pe ce informaţii s-a bazat BBC" şi pentru a evalua "pertinenţa şi credibilitatea acestora", scrie Agerpres.

De partea sa, BBC se apără afirmând că reportajul său "include dovezi din mai multe surse, atât din interiorul, cât şi din afara ţării", inclusiv "mărturii directe ale protestatarilor, ale mai multor denunţători, experţi ai ONU şi georgieni, precum şi un studiu medical şi documente şi rapoarte scrise".

Opoziţia georgiană, susţinută de Bruxelles, de state vest-europene şi de fosta administraţie a preşedintelui american Joe Biden, desfăşoară cu regularitate proteste de stradă, unele violente, şi nu recunoaşte rezultatul alegerilor legislative desfăşurate în urmă cu un an şi câştigate de partidul Visul Georgian al premierului Irakli Kobahidze. Acesta din urmă acuză opoziţia şi UE că urmăresc să-l înlăture de la putere pentru a putea deschide în Georgia un al doilea front împotriva Rusiei.

Protestele s-au intensificat de la sfârşitul anului trecut în urma suspendării de către guvernul de la Tbilisi a procesului de aderare la UE, proces ce fusese deja îngheţat de Comisia Europeană, care a acuzat guvernul lui Kobahidze de autoritarism şi apropiere de Rusia, după ce Georgia a adoptat o serie de legi criticate de Occident, printre care una anti-LGBT şi o alta care obligă ONG-urile să îşi dezvăluie finanţările primite din străinătate.

