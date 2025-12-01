Live TV

Georgia ameninţă că dă în judecată BBC după un reportaj în care afirmă că protestatarii au fost atacaţi cu o armă chimică

Data actualizării: Data publicării:
protest in georgia
Protest în Georgia. Foto: Profimedia

Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a ameninţat luni că dă în judecată postul britanic BBC, după ce acesta a publicat un reportaj în care afirmă că forţele de ordine georgiene au folosit anul trecut o armă chimică pentru a dispersa protestele antiguvernamentale.

Într-o declaraţie difuzată luni, partidul Visul Georgian denunţă "afirmaţiile absurde şi false" ale postului BBC şi îl ameninţă pe acesta că "va acţiona pe toate căile legale disponibile" pentru a-l trage la răspundere.

Potrivit postului britanic - ameninţat cu instanţa într-un caz separat şi de preşedintele american Donald Trump pentru că i-a editat un discurs -, autorităţile georgiene ar fi folosit "o armă chimică ce datează din Primul Război Mondial", un gaz incapacitant denumit camit, care provoacă arsuri, tuse şi vărsături.

Serviciile de securitate georgiene au anunţat că au lansat o anchetă pentru a stabili "pe ce informaţii s-a bazat BBC" şi pentru a evalua "pertinenţa şi credibilitatea acestora", scrie Agerpres.

De partea sa, BBC se apără afirmând că reportajul său "include dovezi din mai multe surse, atât din interiorul, cât şi din afara ţării", inclusiv "mărturii directe ale protestatarilor, ale mai multor denunţători, experţi ai ONU şi georgieni, precum şi un studiu medical şi documente şi rapoarte scrise".

Opoziţia georgiană, susţinută de Bruxelles, de state vest-europene şi de fosta administraţie a preşedintelui american Joe Biden, desfăşoară cu regularitate proteste de stradă, unele violente, şi nu recunoaşte rezultatul alegerilor legislative desfăşurate în urmă cu un an şi câştigate de partidul Visul Georgian al premierului Irakli Kobahidze. Acesta din urmă acuză opoziţia şi UE că urmăresc să-l înlăture de la putere pentru a putea deschide în Georgia un al doilea front împotriva Rusiei.

Protestele s-au intensificat de la sfârşitul anului trecut în urma suspendării de către guvernul de la Tbilisi a procesului de aderare la UE, proces ce fusese deja îngheţat de Comisia Europeană, care a acuzat guvernul lui Kobahidze de autoritarism şi apropiere de Rusia, după ce Georgia a adoptat o serie de legi criticate de Occident, printre care una anti-LGBT şi o alta care obligă ONG-urile să îşi dezvăluie finanţările primite din străinătate.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor...
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Digi Sport
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
parlament georgia proteste
O armă chimică din Primul Război Mondial a fost folosită asupra protestatarilor în Georgia (BBC)
Germany Protest Afd
Proteste în Germania, după lansarea noii organizații de tineret a extremiștilor de la AfD
300th Day Of Protest, Tbilisi, Georgia - 23 Sep 2025
Manifestaţie pro-UE la Tbilisi. Mii de georgieni au ieșit în stradă pentru a se opune „autoritarismului de tip rusesc”
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Donald Trump scapă de cele 39 de acuzații din Georgia privind alegerile din 2020
sediul BBC
Scandalul BBC - Trump: cum poate fi afectat cel mai cunoscut brand de știri britanic de războiul cu președintele american
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru...
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Ucraina anunță o „realizare istorică”: Dronele de producție proprie...
MWJmYjU1YTljMTMzYzQyNjUwZDg3NjcwNThjYmQ=.thumb
Peste o sută de mii de românii din Prahova și Dâmboviţa rămân fără...
Ultimele știri
O țară din UE vrea să elimine asistența medicală gratuită pentru pensionarii din afara blocului comunitar
Trump l-a eliberat pe managerul unui fond de investiții la doar câteva zile după ce fusese închis pentru fraudă
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului, după incursiunile cu baloane în Lituania. Ursula von der Leyen: „E inacceptabil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ce sfat i-a dat Gigi Becali unui puști pe stradă. Momentul a devenit viral pe internet
Adevărul
Spionajul ucrainean a aruncat în aer mașini ale kadiroviților în teritoriile ocupate
Playtech
Trucul cu oala inversată pentru a dezgheța carnea în doar 5 minute. Modul corect de decongelare
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu...
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Propagandista Margarita Simonian, apariție în direct cu perucă după tratmentul împotriva cancerului
Newsweek
Toți pensionarii pierd 291 lei la pensie anul viitor. 1.000.000 pensionari rămân și fără un bonus de 1.050 lei
Digi FM
Au trecut 12 ani de la dispariția lui Paul Walker. Ce omagiu emoționant i-a adus fiica lui pe rețelele sociale
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
O cățelușă i-a salvat viața stăpânului său, care a intrat în stop cardiac în timp ce dormea. Polly a fost...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...