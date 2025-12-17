Georgienii nu mai pot vota decât pe teritoriul țării. „Se va reduce influența forțelor externe”

Cetăţenii Georgiei îşi vor putea exercita dreptul la vot doar pe teritoriul ţării, conform amendamentelor aduse Codului Electoral şi aprobate miercuri în Parlamentul de la Tbilisi cu 79 de voturi pentru şi 11 împotrivă, informează EFE, preluată de Agerpres.



Conform preşedintelui Parlamentului georgian, Şalva Papuaşvili, aceste schimbări "vor reduce influenţa forţelor externe" asupra proceselor electorale din ţară şi vor permite georgienilor să facă o alegere "mai adecvată şi informată".



De asemenea, el a afirmat că "modelul respectă standardele internaţionale" şi este "aşa cum votează Irlanda, Malta, Armenia şi Israelul".



Interdicţia se va aplica pentru prima dată în timpul alegerilor parlamentare din 2028.



La alegerile legislative din 2024, nerecunoscute de opoziţie, în cele 60 de secţii de votare deschise în străinătate au votat aproximativ 34.000 de georgieni dintre cei aproape 96.000 înregistraţi de autorităţile consulare.



Potrivit formaţiunii de opoziţie Mişcarea Naţională Unită, guvernul vrea să îi reducă la tăcere pe emigranţii georgieni, care votează în mare parte împotriva partidului de guvernământ, Visul Georgian.



Între timp, autorităţile resping criticile celor care contestă noua iniţiativă şi dau asigurări că cetăţenii georgieni din străinătate nu sunt privaţi de dreptul lor de vot, dar vor trebui să se întoarcă în ţară dacă doresc să participe la viaţa politică.

