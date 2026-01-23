Live TV

Budapesta acuză Kievul că „se amestecă foarte dur și direct” în alegerile din Ungaria. Atacuri și la principalul partid de opoziție

Saint Petersburg International Gas Forum 2024 in Saint Petersburg - 10 Oct 2024
Foto: Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe / Sursa foto: Profimedia Images

Ucraina a început să se amestece dur în alegerile din Ungaria, deoarece îşi doreşte un guvern care să spună da Bruxelles-ului în ce priveşte războiul, dar guvernul ungar va continua să-şi protejeze ţara şi poporul şi nu va permite ca Ungaria să fie târâtă în război, a declarat vineri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, în reacţie la o postare a omologului său ucrainean pe X, relatează MTI.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe ungar, şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiga, a reacţionat la remarci făcute de prim-ministrul Viktor Orban în ziua precedentă, conform cărora „nu va exista un parlament în Ungaria în următorii 100 de ani care să voteze în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană”.

„Acest plan este sortit eşecului, domnule prim-ministru” - a scris Sîbiga. „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă aţi fi gata să-i donaţi toate organele. Şi în ziua în care Ucraina va adera la UE, vom difuza acest titlu în @ua_parliament pentru a ne aminti de minciunile dumneavoastră pentru următorii 100 de ani”.

Szijjarto a afirmat în răspunsul său că ucrainenii au început în mod clar să se amestece în alegerile din Ungaria. „Ucrainenii şi-au schimbat în mod clar direcţia şi au început să se amestece foarte dur şi direct în campania electorală din Ungaria. Ieri, preşedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski (...) nu a avut nimic mai important de făcut la Davos decât să îl critice pe prim-ministrul ungar într-un stil vulgar, personal, iar astăzi ministrul său de externe a continuat în aceeaşi ordine de idei”, a remarcat şeful diplomaţiei ungare.

„Evident, ar dori să vadă format după 12 aprilie un guvern care să spună da Bruxelles-ului în privinţa războiului şi să permită Bruxelles-ului să împingă Ungaria în război şi să le permită ucrainenilor să tragă Ungaria în război”, a subliniat Szijjarto.

„Ucrainenii ştiu foarte bine că atât timp cât există un guvern naţional suveran în Ungaria, atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru, vom proteja Ungaria şi poporul ungar
de război, nu le vom permite ucrainenilor să ne tragă în război, nu vom permite Bruxelles-ului să ne împingă în război şi nu vom permite ca banii poporului ungar să fie trimişi în Ucraina”, a insistat el.

„Îi îndemnăm insistent pe ucraineni să înceteze să se amestece în campania electorală din Ungaria”, a cerut ministrul de externe de la Budapesta, potrivit căruia Kievul ar vrea „să vadă (formaţiunea ungară de opoziţie) Tisza la guvernare, dar nu ei, ucrainenii, ci poporul ungar va decide acest lucru, iar poporul ungar are oportunitatea de a continua să aleagă securitatea, de a continua să aleagă un guvern care ia decizii în mod suveran, care va proteja Ungaria de război şi va spune nu Bruxelles-ului şi Kievului”.

 

