Germania a livrat Ucrainei sisteme Patriot și Iris-T. „Am consolidat semnificativ apărarea aeriană a țării”

Data publicării:
tragere cu rachete patriot
Sistem de rachete Patriot. Foto: Inquam Photos / George Călin

Germania a livrat două sisteme Patriot și al nouălea sistem de apărare aeriană Iris-T către Forțele Armate ale Ucrainei, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit RBC Ukraine

„De la ultima noastră întâlnire, am consolidat semnificativ apărarea aeriană a Ucrainei, în special prin livrarea a două sisteme Patriot promise în august, care a fost posibilă datorită partenerilor noștri norvegieni, precum și prin livrarea celui de-al nouălea sistem Iris-T”, a declarat Pistorius.

Potrivit acestuia, anul viitor Germania va transfera, de asemenea, un număr semnificativ de rachete AIM-9 Sidewinder din arsenalele germane către Ucraina pentru a-i consolida apărarea aeriană.

În plus, a spus el, Berlinul a alocat Kievului încă 200 de milioane de dolari pentru achiziționarea de arme și muniții esențiale din arsenalele SUA prin intermediul mecanismului PURL al NATO.

În cadrul reuniunii de la Ramstein, Regatul Unit a anunțat că va aloca Ucrainei un pachet important de ajutor militar în domeniul apărării aeriene, în valoare de aproape 685 de milioane de euro.

Potrivit ministrului britanic al Apărării, John Healey, Kievul va primi și sisteme de apărare aeriană, rachete și turele automate pentru doborârea dronelor.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa astăzi, 16 decembrie, la o reuniune la Ramstein.

Pe 14 noiembrie, ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, a anunțat că o nouă reuniune la Ramstein era programată pentru 3 decembrie. Motivul amânării nu este încă cunoscut.

 

