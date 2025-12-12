Germania acuză Rusia de ingerință electorală și atacuri hibride pe teritoriul său. Ce este operațiunea „Storm 1516”

Germania acuză Rusia de lansarea unor atacuri „hibride” pe teritoriul său, în special un atac cibernetic împotriva securității aeriene și o ingerință electorală, relatează Tagesspiegel. Este invocată operațiunea de dezinformare „Storm 1516”, care a vizat, de altfel, mai multe țări, printre care și Republica Moldova, înaintea alegerilor. Operațiunea „Storm 1516” a implicat inclusiv furtul de identitate, vizând jurnaliști români de la Digi 24, operațiune pe care am relatat-o pe larg.

Vineri, Germania a atribuit Rusiei un „atac cibernetic” asupra sistemului său de control al traficului aerian, precum și o „campanie” de destabilizare în timpul ultimelor alegeri legislative germane, și l-a convocat pe ambasadorul rus la Berlin, Serghei Nechaev, pentru clarificarea acestor acuzații.

„Serviciul de informații militare rus GRU este responsabil pentru acest atac” cibernetic comis în august 2024, iar „Rusia a încercat, prin campania „Storm 1516”, să influențeze și să destabilizeze” ultimele alegeri din februarie, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe în cadrul unei conferințe de presă periodice.

„În plus, se poate afirma acum în mod definitiv că Rusia, prin campania „Storm 1516”, a încercat să influențeze și să destabilizeze atât ultimele alegeri federale, cât și afacerile interne în curs ale Republicii Federale Germania”, se arată în declarația purtătorului de cuvânt. Există informații fiabile care indică faptul că organizații susținute de serviciul de informații GRU s-au aflat în spatele acestei campanii, a completat acesta.

„Una dintre cele mai grave campanii de dezinformare online, chiar și după standardele rusești”

Potrivit purtătorului de cuvânt, există „informații credibile” conform cărora în spatele acesteia se află think tank-ul Centrul pentru Expertiză Geopolitică, cu sediul la Moscova, și mișcarea Vulturul cu Două Capete.

Se presupune că aceștia sunt susținuți de serviciul de informații militare rus, GRU, scrie Der Spiegel.

Campanii calomnioase împotriva lui Habeck și Merz

În timpul campaniei electorale federale, „Storm-1516” a răspândit videoclipuri care conțineau minciuni flagrante prin intermediul numeroaselor sale site-uri web false. Acestea erau îndreptate în principal împotriva CDU/CSU și a Verzilor.

Într-una dintre înregistrări, a apărut un bărbat care pretindea că este medic și a afirmat că, pe atunci, candidatul la funcția de cancelar al CDU, Friedrich Merz, fusese tratat cu ani în urmă într-o clinică din regiunea Sauerland pentru probleme grave de sănătate mintală. S-au demonstrat dosare medicale false care susțineau această afirmație, scrie Der Spiegel.

Un alt site web administrat de „războinici ai informației” a inventat un scandal de corupție de 100 de milioane de euro în care l-ar fi implicat Robert Habeck, candidatul principal al Partidului Verzilor la acea vreme, și a susținut, de asemenea, că politicienii ucraineni ar fi fost implicați. Și acest lucru a fost complet inventat.

Ancheta din Germania se referă la campania „Storm 1516”, care se desfășoară din 2024 și care își propune în principal să influențeze alegerile din Occident.

Cu două zile înainte de alegerile anticipate din 23 februarie 2025, guvernul german a anunțat că autoritățile de securitate germane au primit indicii conform cărora videoclipurile false despre presupuse manipulări ale voturilor făceau parte dintr-o campanie de dezinformare rusească, scrie Tagesspiegel.

Cu doar câteva zile înainte de alegerile federale germane din februarie, au apărut online mai multe videoclipuri false care susțineau că documentele de vot prin corespondență au fost manipulate. Clipurile arătau presupuse buletine de vot dintr-o circumscripție electorală din Leipzig, din care AfD lipsea. „Aceasta este o fraudă”, a spus o voce din înregistrare.

Și aceasta a fost o minciună flagrantă. Orașul a reacționat rapid, emitând o declarație în care a numit-o o „campanie direcționată”. Surse din domeniul securității de la acea vreme au indicat că știrile false erau cel mai probabil atribuibile serviciilor de informații ale Moscovei.

Experții IT de la Microsoft au considerat, de asemenea, „Storm-1516” ca o campanie rusească sponsorizată de stat. Potrivit acestora, grupul a încercat să influențeze alegerile prezidențiale americane din 2024 în favoarea lui Donald Trump, răspândind minciuni împotriva Partidului Democrat. De exemplu, „războinicii informației” au răspândit un videoclip de pe un canal de știri false în care o femeie într-un scaun cu rotile era intervievată. Ea a susținut că Kamala Harris, candidata la președinție de atunci, a lovit-o odată cu mașina ei în San Francisco și apoi a fugit de la locul faptei.

Germania, alături de partenerii europeni, „va lua o serie de contramăsuri pentru a face Rusia să plătească”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe a declarat că acțiunile Rusiei „amenință foarte concret securitatea, nu doar prin războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, ci și aici, în Germania”. El a adăugat că Guvernul german, în coordonare cu partenerii săi europeni, „va lua o serie de contramăsuri pentru a face Rusia să plătească pentru acțiunile sale hibride”.

Germania va „sprijini noi sancțiuni individuale împotriva actorilor hibrizi” la nivelul UE, care vor implica „interdicții de intrare” în UE, „înghețarea activelor acestora și interzicerea accesului la resurse economice”.

De la invazia rusă din Ucraina, țările europene acuză Rusia că duce un război „hibrid” împotriva lor – adică o combinație de mijloace neconvenționale care pot include sabotaj sau campanii de dezinformare.

Conform propriilor declarații, guvernul german observă de ceva vreme o creștere a amenințărilor hibride din partea Rusiei.

Războiul hibrid este înțeles ca o combinație de mijloace militare, economice, de informații și propagandă, care poate fi folosită și pentru a influența opinia publică; sunt incluse și atacurile cibernetice sponsorizate de stat.

Operațiunea Storm 1516 și furtul de identitate care a vizat jurnaliști de la Digi 24

Storm-1516 este o operațiune de dezinformare și influențare rusă care se concentrează pe diseminarea de știri false, adesea prin intermediul unor site-uri web fabricate și de impersonare.

Aceste știri sunt inițial răspândite de influenceri pro-ruși, conturi anonime de „știri” și conturi de parodiere/de fani.

Obiectivul principal al Storm-1516 a fost, în mod tradițional, discreditarea Ucrainei și subminarea sprijinului european și occidental pentru această țară, vizând în același timp direct aceste țări și pe liderii lor, în special în perioadele electorale.

Cercetători reuniți de Alliance4europe au observat modele de comportament compatibile cu Storm-1516 într-o amplă operațiune care a vizat alegerile parlamentare din Republica Moldova în această toamnă.

Analiza conținutului studiat arată că acesta s-a concentrează pe subminarea sprijinului acordat Moldovei de către publicul occidental și atacă în special partidul PAS aflat la putere și pe președinta Maia Sandu, folosind o serie de narațiuni false, cum ar fi (acuzații false de) corupție politică, represiune politică, corupție judiciară, pedofilie și discriminare pe bază de identitate. În mod crucial, unghiurile politice prezentate în conținut au variat foarte mult, de la perspective de atac de stânga la perspective de atac de dreapta, dar toate au servit la discreditarea dură a guvernului Moldovei, a președintei Sandu și a colectivității occidentale în general.

Conținutul Storm-1516 este amplificat prin intermediul unei serii de site-uri web neautentice, susținute de conținut AI generat în masă care se prezintă ca fiind legitim, și este distribuit de o rețea de influenceri și conturi cheie.

Modus operandi

Unele dintre aceste conturi sunt false, prezentându-se ca persoane reale și jurnaliști, în timp ce unii amplificatori cheie sunt influenceri reali, pro- ruși.

„Storm-1516” folosește același mod de operare ca „R-FBI”, o operațiune utilizată pentru a disemina narațiunile Kremlinului pe rețelele sociale (narațiuni legate de alegerile din 2016 din SUA, pentru a discredita Ucraina în timpul invaziei sau pentru a discredita guvernele occidentale). În același timp, documentația privind „R-FBI” a arătat că aceasta este conectată la o companie susținută de guvernul rus și condusă de fostul șef al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin.

Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită abuziv într-o amplă operațiune rusească de dezinformare ce a avut ca scop discreditarea partidului de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și a președintei Maia Sandu, după cum arată un raport al unei echipe de 16 cercetători și jurnaliști de investigație din Europa.



Unul dintre site-urile pe care se bazează operațiunea era EUfiles.com.



Pe acest site au apărut, în contextul alegerilor din Republica Moldova, articole generate de inteligența artificială care se refereau la scandaluri de corupție fabricate, acuzații false de fraudă electorală și informații prin care se încerca discreditarea președintei Maia Sandu și a partidului PAS.

Pentru a crea aparența legitimă a articolelor, acestea erau semnate de așa-ziși autori, care au furat identitatea unor jurnaliști Digi24. În unele cazuri, numele acestora apare însoțit de o poză reală a acestora, însă există și alte cazuri în care pozele aparțin altor persoane din mass-media din România. Toată acțiunea, pe larg, AICI.

Contactată vineri de AFP, ambasada Rusiei la Berlin nu a oferit nicio reacție.

Editor : Marina Constantinoiu