Germania reia relaţiile cu Iranul, anunţă Merz şi avertizează cu privire la un eşec al „procesului de pace” în Orientul Mijlociu

Germania a reluat relaţiile cu Iranul, anunţă cancelarul german Friedrich Merz, în urma armistiţiului temporar încheiat de către Teheran cu Statele Unite, ai căror emisari urmează să se întâlnească vineri în Pakistan la negocieri, relatează AFP.

„După o lungă tăcere, din motive grave în opinia noastră, Guvernul german reia de-acum negocierile cu Teheranul”, a anunţat într-o conferinţă de presă, la Berlin, Friedrich Merz.

„Noi facem acest lucru în consultare cu Statele Unite şi partenerii noştri europeni”, a subliniat el.

El a avertizat că „procesul de pace” americano-iranian în vederea opririi Războiului din Orientul Mijlociu poate eşua din cauza odensivei israeliene în Liban.

Merz a cerut Israelului să renunţe la Războiul din Liban, notează AFP, citată de Agerpres.

„Noi privim cu deosebită îngrijorare situaţia din sudul Libanului”, a deplâns el.

„Duritatea cu care Israelul îşi desfăşoară războiul acolo ar putea să facă să eşueze întreg procesul de pace, iar acest lucru nu trebuie să se întâmple”, a declaart presei Friedrich Merz.

El a anunţat că a cerut miercuri, la fel ca alţi lideri, „Guvernului israelian să-şi pună capăt intensificării atacurilor”.

