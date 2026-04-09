Live TV

Germania reia relaţiile cu Iranul, anunţă Merz şi avertizează cu privire la un eşec al „procesului de pace” în Orientul Mijlociu

Data actualizării: Data publicării:
Friedrich Merz. Foto:Profimedia

Germania a reluat relaţiile cu Iranul, anunţă cancelarul german Friedrich Merz, în urma armistiţiului temporar încheiat de către Teheran cu Statele Unite, ai căror emisari urmează să se întâlnească vineri în Pakistan la negocieri, relatează AFP.

„După o lungă tăcere, din motive grave în opinia noastră, Guvernul german reia de-acum negocierile cu Teheranul”, a anunţat într-o conferinţă de presă, la Berlin, Friedrich Merz.

„Noi facem acest lucru în consultare cu Statele Unite şi partenerii noştri europeni”, a subliniat el.

El a avertizat că „procesul de pace” americano-iranian în vederea opririi Războiului din Orientul Mijlociu poate eşua din cauza odensivei israeliene în Liban.

Merz a cerut Israelului să renunţe la Războiul din Liban, notează AFP, citată de Agerpres.

„Noi privim cu deosebită îngrijorare situaţia din sudul Libanului”, a deplâns el.

„Duritatea cu care Israelul îşi desfăşoară războiul acolo ar putea să facă să eşueze întreg procesul de pace, iar acest lucru nu trebuie să se întâmple”, a declaart presei Friedrich Merz.

El a anunţat că a cerut miercuri, la fel ca alţi lideri, „Guvernului israelian să-şi pună capăt intensificării atacurilor”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
IRAN-CRISIS/LEBANON Unprecedented wave of air strikes on the city of Beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 41. Trump se arată optimist în privința acordului de pace cu Iranul, chiar dacă armistițiul e fragil
View of skyscrapers on Moskva river at night, Moscow, Russia
Rusia se confruntă cu un deficit bugetar „fără precedent”, în ciuda creșterii prețurilor petrolului
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
UE respinge „parteneriatul” propus de Trump cu Iranul pentru taxarea navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz
natanz uzina iran
Rusia insistă că poate ajuta Iranul să scoată uraniul îmbogăţit din țară: „Propunerea noastră rămâne pe masă”
mark rutte nato 4
Țările NATO fac tot ce le-a cerut Trump în contextul crizei cu Iranul, afirmă Mark Rutte. „Aliații oferă un sprijin masiv”
Recomandările redacţiei
mircea geoana
Poate Donald Trump să scoată SUA din NATO? Geoană: „Tensiunile sunt...
Hungary Anti Ukraine Campaign
„Acestea nu sunt alegeri democratice normale”. Parlamentul European...
dragos pislaru (1)
Pîslaru, despre pensiile speciale din PNRR: „Am un optimism rezervat”...
masina electrica incarcare vehicule electrice
Ministrul Transporturilor: Am semnat contracte cu SRI, STS și SPP...
Ultimele știri
Franța elimină „obligația conjugală”: Senatul stabilește că mariajul nu impune relații sexuale
„Riscuri absolut inacceptabile pentru securitatea țării noastre”. Medvedev acuză din nou descoperirea de arme biologice în Ucraina
România va avea trei arbitri la Cupa Mondială 2026. Istvan Kovacs și doi asistenți, pe lista anunțată de FIFA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Fanatik.ro
Scandal uriaş între Casa Albă şi Biserica Catolică. Amenințarea care a îngrozit Vaticanul și l-a făcut pe...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cum arată primul carnet de jucător al lui Mircea Lucescu. Foto
Adevărul
Iranienii se declară învingători, nu învinși, după armistițiul anunțat de Trump. „Este o gură de aer”, spune...
Playtech
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...