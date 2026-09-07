Glorificarea criminalului de război Mladic: discrepanța dintre ambițiile Serbiei de aderare la UE și realitatea politică (Politico)

Ratko Mladic, criminalul de război sârb bosniac condamnat la Haga, a fost înmormântat luni la Belgrad în cadrul unei ceremonii funerare fastuoase care a stârnit condamnări la nivel internațional, redeschizând răni adânci legate de moștenirea războaielor care au sfâșiat Iugoslavia în anii 1990. Mii de persoane îndoliate s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mladic, care a murit săptămâna trecută în timp ce ispășea o pedeapsă pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității. Înmormântarea lui Ratko Mladić scoate la iveală discrepanța dintre ambițiile Serbiei privind aderarea la UE și realitatea politică, scrie Politico.

Un general condamnat pentru primul genocid din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial a fost înmormântat luni cu onoruri militare și religioase, stârnind îngrijorare la Bruxelles.

Mulțimile, purtând steaguri sârbe și fotografii cu Mladic purtând chipiul militar tradițional sârb, s-au adunat în fața bisericii dintr-o suburbie a Belgradului, unde patriarhul sârb Porfirije, conducătorul Bisericii Ortodoxe a țării, a oficiat slujba, relatează TVPWorld.

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Sicriul lui Mladic, înconjurat de soldați înarmați în uniformă de camuflaj și însoțit de o fanfară, a fost apoi purtat în procesiune pe străzile aglomerate de curioși, care îi scandau numele. A fost înmormântat într-un cimitir din apropiere, lângă fiica sa, care a murit în 1994.

A fost una dintre cele mai mari înmormântări publice din Serbia de la căderea comunismului în 1990 și a demonstrat cât de venerat rămâne Mladić în rândul multora din Serbia și din Republica Sârbă autonomă din Bosnia.

„Este un erou”, a spus Đorđe, un bărbat de 34 de ani care a venit din Prijepolje pentru a-i aduce un omagiu lui Mladic. „A fost un mare strateg militar.”

O istorie dificilă

Moartea lui Mladic a stârnit sentimente puternice legate de destrămarea Iugoslaviei și de conflictele etnice care au urmat în Balcani, scrie Politico.

Mladic a fost găsit vinovat de către Tribunalul Penal Internațional al Națiunilor Unite pentru fosta Iugoslavie de genocid pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, în care aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani bosniaci au fost uciși după ce forțele sârbe bosniace au invadat enclava desemnată de ONU.

El a fost condamnat, de asemenea, pentru asediul de 43 de luni al orașului Sarajevo, în timpul căruia au fost ucise aproximativ 10.000 de persoane.

Săptămâna trecută, comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, și-a amânat vizita în Serbia, țară candidată la aderarea la Uniune, din cauza a ceea ce ea a numit „glorificarea” lui Mladic după moartea acestuia, inclusiv utilizarea unui avion guvernamental pentru a-l repatria în Serbia.

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„Conflictele armate din Balcanii de Vest din anii 1990 s-au numărat printre cele mai întunecate momente din istoria recentă a Europei”, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE într-un comunicat.

„Orice glorificare a criminalilor de război, negarea genocidului și revizionismul contrazic valorile europene fundamentale și nu au ce căuta în UE sau în țările candidate la aderare.”

Președintele sârb Aleksandar Vucic, care a respins declarația lui Kos săptămâna trecută, nu a participat la înmormântare. Cu toate acestea, fiul său, Danilo, a fost prezent, alături de ministrul Apărării, Bratislav Gasic, și de ministrul Justiției, Nenad Vujic.

Ministrul de Externe al Croației, Gordan Grlic Radman, a condamnat glorificarea lui Mladic, afirmând că aceasta este incompatibilă cu valorile Uniunii Europene și reprezintă o insultă adusă victimelor și supraviețuitorilor.

„Rușine”

Asociația „Mamele din Srebrenica”, care reprezintă supraviețuitorii și familiile victimelor masacrului din 1995, a declarat pe X că înmormântarea risca să devină „cea mai mare adunare fascistă din Europa din ultimii 70 de ani”.

„Glorificarea genocidului nu este un omagiu, ci o rușine. Instituțiile, luați măsuri!”, a declarat grupul, adresându-se lui Kos.

Amintirea lui Mladic a fost sărbătorită și la meciurile de fotbal din Serbia. Duminică, suporterii echipelor Crvena Zvezda și Partizan din Belgrad au ținut un minut de reculegere în memoria lui Mladic înaintea celui de-al 180-lea „Derby Etern”. Suporterii echipei Crvena Zvezda au afișat un banner mare cu imaginea lui Mladic, în timp ce suporterii ambelor cluburi i-au scandat numele.

Între timp, la Sarajevo, înmormântarea a reînviat amintiri dureroase din timpul războiului.

„Este cu adevărat oribil că acest lucru are loc acolo (la Belgrad), pentru că știu că există oameni normali care se opun acestui lucru”, a declarat Zdravka Gvozdar, o farmacistă pensionară al cărei fiu, în vârstă de nouă ani, a fost ucis în timpul asediului de la Sarajevo de o grenadă lansată de forțele conduse de Mladic, fiind unul dintre cei peste 1.000 de copii uciși în oraș.

„Mladic... merita doar să fie șters definitiv din memorie, nu să fie... promovat ca erou”, a spus ea. „Ar trebui să fie amintit doar ca un măcelar.”

Speranțele Serbiei de a adera la UE au fost amenințate și mai mult luni. Ceremonia de înmormântare a stârnit condamnări din partea Bruxelles-ului, care se află deja în conflict cu Serbia din cauza declinului democratic al acesteia, a represiunii asupra libertății presei și a sistemului judiciar, precum și a eșecului de a sancționa Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei.

Guvernul spune că nu a avut niciun rol în organizarea funeraliilor

Guvernul sârb a declarat oficial că nu a avut niciun rol în organizarea funeraliilor, însă trupul neînsuflețit al lui Mladic a fost transportat cu un avion al guvernului, iar membri ai Forțelor Armate Sârbe au escortat sicriul până la locul de veci, în timp ce fanfara militară interpreta o marș funerar. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Porfirije — un aliat apropiat al președintelui sârb Aleksandar Vucic — a oficiat slujba de înmormântare, în cadrul căreia sicriul lui Mladic a fost acoperit cu steagul sârb.

Președintele Vucic s-a prezentat adesea la Bruxelles ca un tehnocrat pragmatic, în timp ce Serbia își continuă demersurile de aderare la UE, începute în 2014. Însă criticii și organizațiile pentru drepturile omului l-au acuzat că permite — și uneori încurajează — propagarea naționalismului pe plan intern.

Vujic, ministrul Justiției, a apărat vineri dreptul cetățenilor sârbi de a-și prezenta omagiile lui Mladic, subliniind că „pedeapsa se încheie odată cu moartea”.

Mladic se bucură de un prestigiu deosebit în rândul naționaliștilor care consideră că sârbii au dreptul la mai mult teritoriu și putere în Balcani, și nu doar în rândul celor aliniați cu partidul de la guvernare. Tinerii din cortegiul funerar purtau tricouri negre cu chipul lui Mladic imprimat pe piept sau steaguri cu portretul său zâmbitor legate în jurul umerilor. Alții țineau pancarte pe care scria „Nu ai murit, generale, trăiești în inimile noastre”.

Milos Jovanovic, liderul Noului Partid Democrat din Serbia, o figură a opoziției care îl atacă adesea pe Vucic din dreapta, a participat și el la slujba de înmormântare și a declarat că cetățenii sârbi îl consideră pe Mladic „un simbol al libertății pentru poporul sârb”.

De la moartea lui Mladic, în tot Belgradul au apărut picturi murale dedicate lui, iar sâmbătă a fost organizat un priveghi public.

Pentru sârbii care au asistat ani de zile la reabilitarea lui Mladic de către guvernele succesive, transformându-l într-un apărător al poporului sârb — crimele sale fiind minimalizate sau negate în relatările oficiale — indignarea manifestată de UE a venit mult prea târziu.

„Este destul de iritant să citești declarații ale unor actori străini care se declară șocați de faptul că un regim autoritar și naționalist ar instrumentaliza înmormântarea unui criminal de război condamnat”, a declarat Srdjan Majstorović, președintele consiliului de administrație al Centrului de Politici Europene din Belgrad.

„Toate acestea s-au întâmplat sub supravegherea lor, așa că nu este loc de surprize”, a continuat el, subliniind că Bruxelles-ul l-a prezentat pe Vucic drept „esențial pentru progresul țării”.

Cei 29 și scrisoarea către Ursula von der Leyen

Cu câteva zile înainte de înmormântare, 29 de parlamentari europeni din cinci grupuri politice au redactat o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și lui Kos, cerând ca Bruxelles-ul să înghețe toate plățile de preaderare către Serbia, invocând rapoarte conform cărora țara ar fi folosit programe de spionaj împotriva liderilor studențești, a activiștilor și a politicienilor din opoziție.

Acuzațiile privind programele de spionaj apar după aproape doi ani de proteste conduse de studenți împotriva guvernului lui Vucic, care au început după prăbușirea acoperișului unei gări din Novi Sad, în noiembrie 2024, în urma căreia au murit 16 persoane, eveniment care a devenit cea mai mare provocare susținută la adresa guvernării sale.

Serbia nu a deschis un nou capitol de negocieri cu UE din decembrie 2021, fiind blocată de opt țări membre din cauza situației sale în materie de stat de drept și a refuzului său de a sancționa Rusia pentru invazia pe scară largă a Ucrainei.

În ciuda faptului că și-au depus candidaturile mult mai târziu, Ucraina și Moldova se situează înaintea Serbiei în ceea ce privește progresele înregistrate, iar Muntenegru, țară vecină, este considerat pe scară largă un favorit pentru aderarea la blocul comunitar.

Editor : M.C