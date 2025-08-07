Grecia anunță scăderea numărului de migranți veniți din Africa de Nord. „Europa înţelege că nu e posibil să ai frontierele deschise”

Ministrul grec pentru migraţie Thanos Plevris a salutat joi scăderea numărului de migranţi sosiţi în Creta, principala poartă de intrare a migranţilor proveniţi din Africa de Nord în ultima perioadă, la aproape o lună de la suspendarea procesării cererilor de azil în Grecia, relatează AFP şi Reuters.

Pe insula Creta au sosit 2.642 de persoane în cursul primei săptămâni din luna iulie, a afirmat ministrul Plevris la postul public de televiziune, potrivit Agerpres.

„Pe 9 iulie, ziua suspendării analizării cererilor de azil timp de trei luni de către guvern, au existat 850 de sosiri”, dar între 9 iulie şi astăzi (7 august) au fost mai puţin de 900 de sosiri”, a adăugat demnitarul grec.

Potrivit acestui text de lege, aprobat de majoritatea de dreapta din parlamentul grec, analizarea cererilor de azil ale persoanelor sosite cu ambarcaţiuni de pe coastele Africii de Nord, în particular din Libia, este suspendată pentru 90 de zile.

Acest lucru arată că „mesajul trimis, acela că Grecia nu va analiza cererile de azil timp de trei luni, a avut un rezultat”, a comentat ministrul.

De la începutul anului, peste 7.000 de persoane au debarcat în Creta, destinaţie turistică extrem de căutată, şi în Gavdos, o mică insulă situată în apropiere, în comparaţie cu 4.935 în anul 2024, potrivit datelor oficiale.

Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi şi numeroase ONG-uri pentru apărarea drepturilor omului denunţaseră deja această măsură.

Uniunea Europeană a indicat că se află „în contact strâns cu autorităţile greceşti pentru a obţine informaţiile necesare” despre măsura respectivă şi punerea sa în practică.

Persoanele sosite de atunci sunt în arestul poliţiei, în aşteptarea expulzării lor, a indicat Thanos Plevris. „Europa şi-a depăşit capacităţile” de primire a migranţilor şi a refugiaţilor, a estimat ministrul.

„Toate ţările europene înţeleg că nu este posibil să ai frontierele deschise, nu este posibil să primeşti cu flori migranţii ilegali”, a subliniat Thanos Plevris.

Aflat la putere din 2019, guvernul conservator condus de Kyriakos Mistotakis procedează în prezent la o înăsprire considerabilă a politicii în domeniul migraţiei.

Editor : A.C.