Live TV

Grecia anunță scăderea numărului de migranți veniți din Africa de Nord. „Europa înţelege că nu e posibil să ai frontierele deschise”

Data publicării:
migranti creta grecia
Foto: Profimedia Images

Ministrul grec pentru migraţie Thanos Plevris a salutat joi scăderea numărului de migranţi sosiţi în Creta, principala poartă de intrare a migranţilor proveniţi din Africa de Nord în ultima perioadă, la aproape o lună de la suspendarea procesării cererilor de azil în Grecia, relatează AFP şi Reuters. 

Pe insula Creta au sosit 2.642 de persoane în cursul primei săptămâni din luna iulie, a afirmat ministrul Plevris la postul public de televiziune, potrivit Agerpres. 

„Pe 9 iulie, ziua suspendării analizării cererilor de azil timp de trei luni de către guvern, au existat 850 de sosiri”, dar între 9 iulie şi astăzi (7 august) au fost mai puţin de 900 de sosiri”, a adăugat demnitarul grec. 

Potrivit acestui text de lege, aprobat de majoritatea de dreapta din parlamentul grec, analizarea cererilor de azil ale persoanelor sosite cu ambarcaţiuni de pe coastele Africii de Nord, în particular din Libia, este suspendată pentru 90 de zile. 

Acest lucru arată că „mesajul trimis, acela că Grecia nu va analiza cererile de azil timp de trei luni, a avut un rezultat”, a comentat ministrul. 

De la începutul anului, peste 7.000 de persoane au debarcat în Creta, destinaţie turistică extrem de căutată, şi în Gavdos, o mică insulă situată în apropiere, în comparaţie cu 4.935 în anul 2024, potrivit datelor oficiale. 

Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi şi numeroase ONG-uri pentru apărarea drepturilor omului denunţaseră deja această măsură. 

Uniunea Europeană a indicat că se află „în contact strâns cu autorităţile greceşti pentru a obţine informaţiile necesare” despre măsura respectivă şi punerea sa în practică. 

Persoanele sosite de atunci sunt în arestul poliţiei, în aşteptarea expulzării lor, a indicat Thanos Plevris. „Europa şi-a depăşit capacităţile” de primire a migranţilor şi a refugiaţilor, a estimat ministrul. 

„Toate ţările europene înţeleg că nu este posibil să ai frontierele deschise, nu este posibil să primeşti cu flori migranţii ilegali”, a subliniat Thanos Plevris. 

Aflat la putere din 2019, guvernul conservator condus de Kyriakos Mistotakis procedează în prezent la o înăsprire considerabilă a politicii în domeniul migraţiei. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
2
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
3
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Screenshot 2025-08-05 at 17.32.18
4
Unde au dispărut „foștii”? Ieri candidați la prezidențiale, azi cu noi pretenții politice...
politist
5
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul...
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii...
Shabla Bulgaria
Amenzi pe bandă rulantă pentru turiștii români din Bulgaria care...
Vladimir Putin și Donald Trump
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin. Motivul pentru care...
Ultimele știri
Hamas reacționează după ce Netanyahu și-a anunțat planurile în Fâșia Gaza. „Sacrifică ostaticii israelieni pentru propriile interese”
Incendiu în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia. Anunțul Ministerului Culturii
Conference League. Universitatea Craiova se impune în fața Spartak Trnava și are șanse bune de calificare în play-off
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alexander Dobrindt, Berlin, Berlin, Germany - 23 Jul 2025
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte
control de securitate bagaj de mana aeroport
Restricția privind lichidele în bagaje de mână ar putea fi ridicată în UE. Aeroporturile din România pregătite pentru noile reguli
06.08.2025 WARSZAWA SEJM RP CEREMONIA ZAPRZYSIEZENIA PREZYDENTA KAROLA NAWROCKIEGO KAROL NAWROCKI FOT DAMIAN BURZYKOWSKI
În discursul său de la inaugurarea mandatului prezidențial, Karol Nawroki spune „nu” imigrației ilegale și aderării la euro
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Foto: Profimedia
Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, blochează ancheta privind miniștrii implicați în frauda masivă cu fonduri agricole ale UE
KONSKIE, POLAND - July 02, 2022: Russian television Russia Today RT logo displayed on laptop computer screen
Site-urile mass-media rusești interzise sunt în continuare accesibile în Uniunea Europeană (raport)
Partenerii noștri
Pe Roz
Brandon Blackstock, fostul soț al cântăreței Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Cei doi au divorțat în...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Returul Drita – FCSB NU se vede la TV! Duelul din Europa League va fi transmis pe Voyo
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare”...
Adevărul
Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Elizabeth Hurley, topită după Billy Ray Cyrus! S-au ținut de mână și au pozat îndrăgostiți la premiera „The...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Liam Neeson și Pamela Anderson, gesturi tandre într-o reclamă pentru „Naked Gun”: „Un cuplu care râde...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”