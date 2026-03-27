Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat informații și fotografii personale ale acestuia

Data publicării:
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
Kash Patel. Foto: Profimedia

Breșă majoră de securitate tocmai la vârful FBI. Adresa de e-mail persoanlă a șefului FBI, Kash Patel, a fost spartă de hackeri cu legături cu Iranul. Hackerii au revendicat public spargerea căsuței de e-mail personale a directorului FBI, publicând pe internet fotografii ale acestuia și alte documente.

Pe site-ul lor, grupul de hackeri Handala Hack Team a declarat că Patel „își va găsi acum numele pe lista victimelor accesate cu succes”. Un oficial al Departamentului Justiției a confirmat că adresa de e-mail a lui Patel a fost spartă și a afirmat că materialele publicate online par autentice.

FBI-ul nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, comentează CNBC.

Handala, care se autointitulează un grup de hackeri justițiari pro-palestinieni, este considerată de specialiștii occidentali ca fiind una dintre numeroasele identități utilizate de unitățile de cyber-informații ale guvernului iranian.

Handala a revendicat recent atacul cibernetic asupra furnizorului de dispozitive și servicii medicale Stryker SYK.N, cu sediul în Michigan, pe 11 martie, susținând că a șters o cantitate uriașă de date ale companiei.

Reuters nu a putut autentifica în mod independent e-mailurile lui Patel, dar adresa personală de Gmail pe care Handala susține că a spart-o se potrivește cu adresa asociată lui Patel în încălcări de date anterioare păstrate de firma de informații din dark web District 4 Labs.

O mostră din materialul încărcat de hackeri și analizată de Reuters pare să arate o combinație de corespondență personală și profesională datând din perioada 2010-2019.

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
robinet de apa
2
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
3
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
mirabela gradinaru
4
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
pompa carburanti
5
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și...
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea bugetului și cea a bugetului...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte de Casație și Justiție amenință că dă Guvernul în...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Sorin Grindeanu acuză Guvernul că a întârziat măsurile privind...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Iranul declară Strâmtoarea...
Ultimele știri
Donald Tusk avertizează cu privire la o escaladare a războiului din Orientul Mijlociu: Am motive să cred asta
DOCUMENT De ce a respins CCR contestația AUR la legea bugetului: detaliile motivării
Furtuni puternice și inundații în Emiratele Arabe Unite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Soluția găsită de ANRE pentru ca românii să evite facturile uriașe la gaz și curent. Cum vor fi date, de...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Giovanni Becali distruge naționala lui Mircea Lucescu: „Ne-am dus în Turcia ca mielul la tăiere!”
Adevărul
Arsenalul Americii se golește într-un ritm alarmant: cât mai rezistă stocurile de rachete THAAD și ATACMS
Playtech
Din ce în ce mai mulţi oameni sunt îndemnaţi să îşi înfăşoare cardurile bancare în folie de aluminiu. Cum te...
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TAS i-a dat lovitura Rusiei
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Reguli noi pentru șoferi din 27 martie: Amenzi plătite la jumătate și condiții stricte pentru reducerea...
Newsweek
Formula de recalculare a pensiei a fost pe masa judecătorilor CCR. Decizia, o jignire la adresa pensionarilor
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”