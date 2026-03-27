Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat informații și fotografii personale ale acestuia

Breșă majoră de securitate tocmai la vârful FBI. Adresa de e-mail persoanlă a șefului FBI, Kash Patel, a fost spartă de hackeri cu legături cu Iranul. Hackerii au revendicat public spargerea căsuței de e-mail personale a directorului FBI, publicând pe internet fotografii ale acestuia și alte documente.

Pe site-ul lor, grupul de hackeri Handala Hack Team a declarat că Patel „își va găsi acum numele pe lista victimelor accesate cu succes”. Un oficial al Departamentului Justiției a confirmat că adresa de e-mail a lui Patel a fost spartă și a afirmat că materialele publicate online par autentice.

FBI-ul nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, comentează CNBC.

Handala, care se autointitulează un grup de hackeri justițiari pro-palestinieni, este considerată de specialiștii occidentali ca fiind una dintre numeroasele identități utilizate de unitățile de cyber-informații ale guvernului iranian.

Handala a revendicat recent atacul cibernetic asupra furnizorului de dispozitive și servicii medicale Stryker SYK.N, cu sediul în Michigan, pe 11 martie, susținând că a șters o cantitate uriașă de date ale companiei.

Reuters nu a putut autentifica în mod independent e-mailurile lui Patel, dar adresa personală de Gmail pe care Handala susține că a spart-o se potrivește cu adresa asociată lui Patel în încălcări de date anterioare păstrate de firma de informații din dark web District 4 Labs.

O mostră din materialul încărcat de hackeri și analizată de Reuters pare să arate o combinație de corespondență personală și profesională datând din perioada 2010-2019.

