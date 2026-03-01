Live TV

Hackerii au spart o aplicație iraniană de rugăciuni pentru a transmite mesaje împotriva regimului: „Ajutorul a sosit”

Data actualizării: Data publicării:
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
Ali Khamanei Foto: Shutterstock

Una din cele mai populare aplicaţii de rugăciuni din Iran, care însuma peste cinci milioane de descărcări pe Android şi iPhone a fost spartă. Accesul a fost folosit pentru a trimite mesaje prin care personalul militar din Iran era încurajat să dezerteze şi să se alăture luptei împotriva regimului de la Teheran.

Mesajele au sosit în succesiune rapidă pe o perioadă de 30 de minute, începând cu fraza „Ajutorul a sosit” la ora 9:52 dimineața, ora Teheranului, la scurt timp după prima serie de explozii. Nicio parte nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile cibernetice, transmite Wired.

Citește și: Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea ayatollahului. Operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului continuă

În următoarele, cadrelor militare care se alăturau luptei împotriva regimului li se promitea amnistie: „Forţele represive ale regimului vor plăti pentru acţiunile lor crude şi nemiloase împotriva poporului nevinovat. Oricine se alătură apărării şi protejării naţiunii iraniene va primi amnistia şi iertarea”.

Analiștii în domeniul securității cibernetice au confirmat că utilizatorii BadeSabah au primit notificări în jurul momentului atacurilor, dar nu au reușit să identifice sursa atacului cibernetic.

Aceștia sunt însă de părere că o operațiune cibernetică de această natură ar fi fost aproape sigur planificată în avans.

Aplicaţia BadeSaba Calendar este folosită pentru a vedea şi primi notificări cu privire la orele pentru rugăciuni, pe baza celor mai folosite calendare.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozii în Teheran
1
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
zgybh zdrgbh DG
2
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
3
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
4
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
barbat la pacanele
5
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
Digi Sport
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
agent fbi
Alertă maximă în SUA: FBI ridică nivelul de amenințare teroristă după atacul asupra Iranului
benjamin netanyahu
Netanyahu promite „pace adevărată” după atacul asupra Iranului: „Ajutăm poporul iranian să se descătușeze de tiranie”
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
Telefon la Casa Albă în ziua atacului: Netanyahu a vorbit cu Trump în timpul ofensivei asupra Iranului
Explosion in Iranian capital Tehran
Ce efecte ar putea avea asupra României conflictul din Iran. Emil Hurezeanu: „Tensiunea este foarte justificată”
steag rusia-kremlin
Reacția Rusiei după atacul din Iran: O aventură periculoasă care apropie rapid regiunea de o catastrofă
Recomandările redacţiei
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea...
oana toiu
Oana Țoiu, după confirmarea morții ayatollahului Khamenei: România...
ali khamenei
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, ucis de SUA și Israel. El a...
Pakistan Iran US Israel
Pakistan: cel puțin opt morți la Karachi, după ce manifestanți...
Ultimele știri
Irak: protestatarii încearcă să ia cu asalt Zona Verde, unde își are sediul ambasada SUA în Bagdad
Zeci de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunțul CNAB
Oficial de la Teheran, amenințare către SUA: Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă şi noi îi vom înjunghia în inimă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna martie pentru fiecare zodie. Viața acestor nativi se schimbă complet
Cancan
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Au ratat prima de la FCSB? Mureșan: „De ce Farul e atât de supărată că a pierdut? Probabil sunt și alte...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa...
Adevărul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Serafini, închisoare pe viață! Și-a susținut nevinovăția în instanță și a spus că e ”un om distrus, care...
Pro FM
Marcus Mumford, declarații rare despre soția sa, o actriță celebră: „Persoana pe care o admir cel mai mult...
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
Revoluția care a sădit ura între Iran și Israel. Cum au ajuns cele două națiuni de la cooperare la război...
Newsweek
Doi pensionari cu grupe de muncă, în instanță. Unul a primit o creștere de pensie de 50%. Celălalt, nu! De ce?
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
O nouă lovitură pentru Brad Pitt. Fiul lui cel mare a renunțat și el la numele tatălui său. De acum se...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...