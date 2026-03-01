Hackerii au spart o aplicație iraniană de rugăciuni pentru a transmite mesaje împotriva regimului: „Ajutorul a sosit”

Una din cele mai populare aplicaţii de rugăciuni din Iran, care însuma peste cinci milioane de descărcări pe Android şi iPhone a fost spartă. Accesul a fost folosit pentru a trimite mesaje prin care personalul militar din Iran era încurajat să dezerteze şi să se alăture luptei împotriva regimului de la Teheran.

Mesajele au sosit în succesiune rapidă pe o perioadă de 30 de minute, începând cu fraza „Ajutorul a sosit” la ora 9:52 dimineața, ora Teheranului, la scurt timp după prima serie de explozii. Nicio parte nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile cibernetice, transmite Wired.

Citește și: Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea ayatollahului. Operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului continuă

În următoarele, cadrelor militare care se alăturau luptei împotriva regimului li se promitea amnistie: „Forţele represive ale regimului vor plăti pentru acţiunile lor crude şi nemiloase împotriva poporului nevinovat. Oricine se alătură apărării şi protejării naţiunii iraniene va primi amnistia şi iertarea”.

Analiștii în domeniul securității cibernetice au confirmat că utilizatorii BadeSabah au primit notificări în jurul momentului atacurilor, dar nu au reușit să identifice sursa atacului cibernetic.

Aceștia sunt însă de părere că o operațiune cibernetică de această natură ar fi fost aproape sigur planificată în avans.

Aplicaţia BadeSaba Calendar este folosită pentru a vedea şi primi notificări cu privire la orele pentru rugăciuni, pe baza celor mai folosite calendare.

