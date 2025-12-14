Live TV

Hamas susţine că are dreptul legitim de a fi înarmată. „Orice negociere trebuie să pornească de la acest lucru”

Hamas
Hamas are „dreptul legitim” de a fi înarmată şi orice propunere făcută pentru aplicarea următoarelor faze ale armistiţiului în Fâşia Gaza va trebui să respecte acest lucru, a declarat duminică liderul Hamas în teritoriul palestinian, Khalil al-Hayya, relatează AFP.

„Rezistenţa şi armele sale sunt un drept legitim garantat de legea internaţională şi sunt legate de crearea unui stat palestinian”, a declarat Khalil al-Hayya la televiziunea Al-Aqsa, a mişcării islamiste palestiniene, scrie Agerpres.

„Suntem gata să studiem orice propunere care menţine acest drept, garantând crearea unui stat palestinian”, a adăugat el.

În urma puternicelor presiuni americane, un armistiţiu a intrat în vigoare pe 10 octombrie în Fâşia Gaza, la puţin peste doi ani de la începutul războiului declanşat de un atac fără precedent al Hamas pe 7 octombrie 2023, în Israel.

„Nu există niciun viitor pentru Hamas în Fâşia Gaza, vor fi dezarmaţi”, a reafirmat joi o purtătoare de cuvânt a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, după o propunere a mişcării islamiste palestiniene a unei simple „îngheţări” a arsenalului său.

Acordul de încetare a focului, menit să ducă în final la încheierea războiului şi la reconstrucţia Gaza, a permis deja o retragere parţială a trupelor israeliene din Fâşia Gaza, precum şi schimburi între ostaticii israelieni şi deţinuţii palestinieni încarceraţi de Israel.

Israelul aşteaptă repatrierea ultimului cadavru al unui ostatic din Gaza înainte de a începe negocierile privind a doua fază a acordului.

Aceasta prevede dezarmarea Hamas, retragerea progresivă a armatei israeliene din întreg teritoriul, instituirea unei autorităţi de tranziţie şi desfăşurarea unei forţe internaţionale.

Khalil al-Hayya a confirmat, în plus, duminică, faptul că responsabilul pentru producţia de arme a grupului a fost ucis în ajun într-o lovitură israeliană în teritoriul palestinian.

„Poporul palestinian traversează în prezent o perioadă dificilă şi suferă enorm (...) din cauza martiriului a peste 70.000 de persoane, dintre care ultimii sunt comandantul Raed Saad şi însoţitorii săi”, a spus al-Hayya.

Israelul a anunţat sâmbătă uciderea lui Raed Saad, descriindu-l drept „unul dintre arhitecţii” atacului Hamas de la 7 octombrie 2023 în Israel care a declanşat războiul din Gaza, precizând că el conducea cartierul general al producţiei de arme al aripii militare a Hamas.

 

